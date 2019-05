Presa a uitat de 16 mai

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Astfel, pe 16 mai 1812, la Bucureşti este semnat Tratatul de pace ruso-turc potrivit căruia Moldova din stânga Prutului (numită apoi şi Basarabia) este ruptă din trupul Ţării Moldovei şi anexată la Imperiul ţarist. Au trecut de atunci 198 de ani, dar acest pământ aşa şi nu şi-a mai găsit liniştea. Două secole de umilinţă, deznaţionalizare, rusificare, sovietizare, comunizare, foamete organizată, deportări, lagăre de concentrare… Convulsiile „geopolitice” în care se zbate astăzi R. Moldova îşi au începutul în acel „tratat de pace” de la Bucureşti. Peste doi ani se vor împlini 200 de ani de la acel tragic eveniment. Eu am mai scris despre acest subiect. Cum va fi marcat acest jubileu la Bucureşti în 2012? Dar la Chişinău? În general, care va fi replica noastră, a românilor, la „tratatul de pace” care acum 200 de ani a tras sârma ghimpată peste genunchii noştri şi a tăiat o ţară în două? 17 Mai 2010 ZIARUL TIMPUL

