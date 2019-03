Constatări, despre Programul „Drumuri Bune”: Un drum reparat lucrează încă mulți ani pentru economie

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

Messier 82 sau M82 este o galaxie faimoasă pentru capacitatea sa extraordinară de a crea stele, de 10 ori mai rapidă decât în Calea Lactee. Acum, SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) a fost folosit pentru a studia galaxia într-un detaliu mai mare,...

Acordul pentru Brexit propus de premierul Theresa May parlamentului britanic a fost respins cu 391 de voturi la 242.

Timp de aproape o lună, în ziarul TIMPUL au apărut materiale scrise de Diana Cazac, o stagiară care a câștigat încrederea redacției noastre încă la începutul lui decembrie 2018. Între timp, am aflat că Diana nu e doar studentă, dar și profesoară de...

“Ambițiosul program guvernamental de renovare a infrastructurii rutiere contribuie la revigorarea întregii economii. Iar rezultatele vor și mai fi vizibile la sfârșitul acestui an, dar și în anii următori, cu importante influențe în ceea ce privește investițiile, dar și dezvoltarea afacerilor, plata impozitelor și evoluția salariilor”, conchide Poșta de știri.

“Este clar, inclusiv pentru Guvern, atunci când inițiezi un proiect nou și destul de mare sunt inevitabile și unele greșeli, scăpări. Important este că Guvernul analizează ce nu a mers bine în primul an de program, pentru a nu mai repeta aceleași greșeli și în 2019. O economie fără investiții în infrastructură este o economie șchioapă – este aproape o legitate. De aceea, pe lângă efectele imediate, implicarea masivă a Guvernului în modernizarea drumurilor va avea un puternic impact pozitiv și pentru următorii ani. Un drum reparat lucrează încă mulți ani pentru economie”, se mai spune în material.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)