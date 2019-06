Construcția gazoductul Iași-Chișinău nu va fi terminată în acest ans / R. Moldova va trebui să caute o soluție să evite ȘANTAJUL rusesc

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

În consecinţă, gazoductul va fi gata mai târziu cu circa șase luni de la data expirării contractului de furnizare a gazelor dintre Moldovagaz şi Gazprom, iar autorităţile de la Chişinău vor trebui să caute o soluţie pentru a evita şantajul rusesc. O propunere pentru a evita un astfel de scenariu a făcut compania Ukrtransgaz , operatorul sistemului de transport al gazelor (STG) din Ucraina: importul de către Moldova de gaze naturale din UE fără participarea Gazprom, precum și să-și creeze propriile sale rezerve de metan în unitățile subterane ucrainene de depozitare a gazelor. „Timp de mai mult de trei ani, Ucraina nu consumă gaze de la Gazprom. Toată cantitatea necesară de gaze naturale Ucraina le importă din țările UE datorită capacității mari a sistemului de transport al gazelor din Ucraina. Furnizorii moldoveni, cu ajutorul STG ucrainean, pot folosi aceeași abordare care va permite Moldovei să importe independent gaze naturale din UE”, se arată într-un comunicat al Ukrtransgaz. În plus, Ukrtransgaz este gata să ofere Moldovei depozitele sale subterane de gaze pentru a acumula volumele de gaze necesare pentru aprovizionarea neîntreruptă cu gaze pe timpul iernii 2019/2020. De notat că lucrările la conducta Ungheni-Chişinău nu au început, ca urmare a unei reconfigurări a traseului, dar şi a contestării depuse de o companie spaniolă privind rezultatele licitaţiilor la câteva loturi.

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)