Consumul de zahăr, între plăcere și exces. Tot ce trebuie să știi despre drogul secolului XXI

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

La o zi după ce s-a anunţat că procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la dacă și în ce circumstanțe poate fi cercetat preşedintele ţării, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat că există...

După ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza războiului comercial împus de Donald Trump, epidemia de coronavirus din acest an este ultimul lucru de care avea nevoie a doua putere economică a lumii.

Editiadedimineata.ro: Găsim zahăr în toate alimentele, însă Organizația Mondială a Sănătății recomandă o doză recomandata de maxim 6 lingurițe pe zi. Cum am putea contoriza cât zahăr consumăm într-o zi și cu ce alternativă sănătoasă l-am putea înlocui?

Angel Fitness: „Obezitatea este o boală cronică, ceea ce înseamnă că nu apare peste noapte. Greșeala cea mai mare este că așteptăm până ajungem în punctul de obezitate. În acel moment procesul de slăbire va fi mult mai dificil, tocmai de asta mai puțin de 1% din persoanele obeze, care slăbesc până la o greutate normală, reușesc să-și păstreze greutatea pe o perioada mai lungă de un an. Soluția ar fi să luăm măsuri din timp. Dacă te oprești în punctul în care ai de slăbit 10 kg, în 3 luni poți scăpa de ele cu ușurință. Dacă ajungi în punctul în care ai de slăbit 20-25 kg procesul va fi mult mai îndelungat și evident, mult mai dificil atât psihic cât și fizic.”

Editiadedimineata.ro: Românii sunt printre primii în topurile europene care măsoară rata obezității. Unde greșim și cum am putea reduce numărul celor care suferă din această boală?

Îl regăsim sub denumirile de: dextroză, maltoză, glucoză, sucroză, fructoză, lactoză, maltodextrină, sorbitol, manitol, malitol, xylitol, sirop de porumb, nectar de agave, melasă, extract din malț de orz sau caramel. Industria inventând de-a lungul timpului mai mult de 50 de denumiri pentru acest aliment care ne face să cumpărăm din nou și din nou.

Cu toate acestea, suntem departe de adevăr. Consumul mediu de zahăr este unul uriaș, un adult consumând în medie 82 de grame de zahăr pe zi, echivalentul a 20,5 linguri de zahăr, care în decursul unui an se transformă în 30 de kilograme.

