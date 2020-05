Contabilitatea bate diplomația! ZECI de ani de relații bilaterale cu Romania sterși de Ion Chicu prin declarații abuzive

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Președintele „kuliok” a anunțat că, pe parcursul zilei de astăzi, va semna un decret prin care anul 2020 va fi declarat Anul lucrătorului medical. În contextul acestui an, șeful statului vine și cu propunerea de dublare a salariilor pentru toți lucrătorii medicali.

„Totodată, consider că trebuie să fim echilibrați. Nu avem nimic împotriva României. România este partenerul nostru strategic, este partenerul comercial nr.1. Ce-i drept, frate-i frate, dar fiecare stăpân la el acasă”, a spus Igor Dodon.

Stimați Prieteni! Astăzi am avut o întrevedere cu Excelența Sa Domnul Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova.

Tot aici se adaugă și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinu care are capacitatea de transport dinspre România spre Republica Moldova de la 1,5 până la 2,2 miliarde de metri cubi pe an, așa cum s-a convenit cu autoritățile din Republica Moldova, de la 4 la 6 milioane metri cubi pe zi. Un ultim ajutor în acest sens a avut loc în contextul pandemiei de COVID-19, când la începutul lunii mai misiunea umanitară a adus în Republica Moldova un ajutor care constă în medicamente necesare pentru pacienții internați acum în spitalele din Moldova. E vorba de 1200 de cutii de Platinium, 1600 de cutii de Kaletra, 500 de mii de măști ffp2, 25 de mii de combinezoane de protecție, cinci mii de ochelari, cinci mii de viziere, zece izolete, 40 de mii de litri de alcool sanitar și 25 de mii de litri de biocid.

Ieșirea necontrolată a premierului Ion Chicu a avut loc după ce Siegfried Mureșan a criticat guvernul de la Chișinău pentru lipsa întârziată a reformelor și gestionarea proastă pandemiei de COVID-19. Nu este pentru prima dată când Ion Chicu reacționează bolnăvicios atunci când aude numele eurodeputatului român. De câteva ori, în cadrul unor emisiuni televizate, atunci când era solicitat să comenteze unele declarații ale funcționarului român, șeful executivului de la Chișinău întreba cine este acesta. Însă, în contextul experienței pe care o are, premierul Chicu ar trebui să înțeleagă că Siegfried Mureșan este politician și nu poartă răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Unul dintre principiile după care trebuie să se conducă Guvernul în activitatea sa porneşte de la principiile democraţiei, legalităţii, egalităţii şi utilităţii sociale. Or poziția premierului cu siguranță nu sporește unitatea socială. Totodată, Guvernul este obligat prin lege să asigure promovarea unui curs unic şi coerent în domeniul politicii externe. Faptul că societatea moldovenească de 30 de ani este divizată între naționaliști, unioniști, pro-europeni, pro-ruși, divizați geopolitic de către precedenții premierului Chicu și alți indivizi politici. Iată că ultima declarație a premierului vine să accentueze și mai mult această divizare.

Uitând de normele de diplomație, care ar trebui să-i fie carte de căpătâi și de funcția pe care o deține în statul Republica Moldova, Ion Chicu l-a numit pe europarlamentarul român Siegfried Mureșan „băiețaș român oploșit în structurile europene”. Și dacă ai citit aceste câteva cuvinte și deja simți că miroase a limbaj din spatele blocului, atunci urmează și altele „țara ta geme de cea mai mare corupție din Europa”. Acest lucru se întâmplă în contextul actual al pandemiei de COVID-19, când România a oferit, în mod dezinteresat, un sprijin substanțial Republicii Moldova, demonstrând solidaritate și fiind alături, în mod concret, de cetățenii Republicii Moldova într-un moment foarte dificil. Să nu uităm că sub pretext de pandemie, acel ajutor a fost primit sub podul din cartierul Telecentru și nu în Piața Marii Adunări Naționale, așa cum se proceda de fiecare dată. Desigur, nu intenționăm să arătăm cu degetul, doar facem o constatare. După câteva zile de la recepționarea ajutorului oferit de România, pe 9 mai, în PMAN, a fost organizată o ditamai manifestație. Întrebați de ce ajutorul a fost primit la Telecentru, Dodon arăta cu degetul la Chicu, Chicu arăta cu degetul la Dodon, iar primarul capitalei Ion Ceban arăta cu degetul spre cei doi… așa și trăim.

„Prostia este molipsitoare” spune un vechi proverb moldovenesc, iar dacă ajungi a fi înconjurat de astfel de persoane atunci nu ai nicio șansă de scăpare. Interacțiunea constantă a premierului Republicii Moldova, Ion Chicu, cu președintele Igor Dodon se pare că îi face rău șefului cabinetului de miniștri. Or limbajul de bulevard și atacurile de care dă dovadă premierul în ultima perioadă de timp sunt un indicator.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)