Controlul constituționalității „amenzii COVID-19”: o decizie esențială pentru viitorul Curții Constituționale

Prin intermediul deciziei pe care o va emite, cu privire la constituționalitatea prevederilor articolului 761 al Codului contravențional, Curtea Constituțională va avea posibilitatea să reamintească autorităților politice că „busola” oricărei decizii sau acțiuni poate fi doar Constituția și, in același timp, să-și consolideze locul în calitatea sa de garant al drepturilor și libertăților fondamentale. În contextul contestării recurente a legitimității sale instituționale de către anumiți lideri politici, doar legitimitatea socială, construită grație calității deciziilor sale, îi poate asigura Curții protecția necesară, astfel încât să poată să își exercite activitatea mai departe. Sprijinul cetățenilor este de fapt cea mai frumoasă răzbunare pe care o instanță constituțională o poate avea în confruntările provocate de autoritățile politice, care în Republica Moldova au devenit din păcate o normalitate.

Prin urmare, judecătorii Curții constituționale dispun de argumente juridice formale și de fond foarte solide pentru a motiva declararea atât a neconstituționalității cât și a neconvenționalității prevederilor articolului 761 al Codului contravențional. Dar în cazul când, din anumite considerente extra-juridice, judecătorii constituționali ar emite o decizie opusă celor expuse, și deci care nu ar răspunde favorabil așteptărilor cetățenilor, aceștia ar putea în cele din urmă sesiza Curtea de la Strasbourg conform articolului 34 al CEDO. De fapt, exercitarea controlului de constituționalitate nu exclude exercitarea celui de convenționalitate. În jurisprudența Curții Europene, găsim cazuri când statul a fost condamnat chiar dacă judecătorii constituționali deciseră prealabil că prevederile legislative sau interpretarea și aplicarea lor erau conforme Constituției (CtEDO, Markin c/Federația Rusă, 22 martie 2012). În cazul acestei a doua opțiuni, avocații vor lua sigur măsurile de precauție necesare pentru a evita riscul de respingere a viitoarelor cereri pentru nerespectarea condițiilor de admisibilitate (epuizarea căilor de recurs interne, invocarea controlului convențional la nivel national, etc.).

Înafară de aceasta, cuantumul excesiv al amenzilor în cauză ridică problema a însuși tipului de sancțiune aplicat în sensul jurisprudenței Ziliberberg c/Republica Moldova din 1 mai 2005. Aceeași problemă a fost creată și în Franța prin legea cu privire la starea de urgență sanitară publicată în 24 martie 2020. Aceasta prevedea aplicarea unei amenzi de 1500 de euro în caz de recidivă, care trebuia să fie stabilită doar prin decizie judecătorească deoarece corespundea unei contravenții de categoria a cincea. Dat fiind riscul de nerespectare al prevederilor articolului 6 al Convenției europene, printr-un decret din 29 martie, această sumă a fost coborâtă la 200 de euro și este aplicată în mod automat. Deasemenea, din cauza măsurilor de izolare legate de criza Covid-19, termenele de contestare a notificărilor contravenționale și a sumelor forfetare în urma unei infracțiuni au fost dublate. Acest lucru se referă la toate notificările trimise de Agenția Națională pentru Procesarea Automată a Infracțiunilor în perioada 12 martie – 24 iunie 2020, adică la o lună de la sfârșitul stării de urgență sanitară. Deci, în mod concret, în cazul notificărilor contravenționale și ale infracțiunilor cu rată fixă legate de nerespectarea regimului de carantină, termenul de contestare este de 90 de zile de la data notificării, în locul celui de 45 de zile aplicat în regim ordinar acestei categorii de contravenții. Vedem deci că autoritățile franceze au prevăzut măsurile necesare pentru a garanta cetățenilor dreptul efectiv de a-si apăra drepturile, ceea ce nu putem spune în cazul cetățenilor Republicii Moldova. Or, termenele de contestare a proceselor-verbale în cauză au fost dimpotrivă micșorate de la 15 zile la 48 de ore și judecătorii dispun și ei doar de 48 de ore pentru a judeca cauzele contravenționale. În contextul în care nici instanțele judecătorești, nici avocații nu pot să-și exercite activitatea în regim obișnuit, statul a creat toate premisele unei justiții expeditive în cadrul căreia nu poate fi garantat dreptul la un proces echitabil în sensul articolului 6 al CEDO si al articolelor 20, 21 și 26 ai Constituției.

În primul rind, cuantumul amenzilor aplicate persoanelor fizice, care poate varia între 450 și 500 de unități contravenționale, este mult mai mare decât cel existent în țările europene, atunci când veniturile cetățenilor lor sunt de necomparat cu cele ale cetățenilor Republicii Moldova. Omiterea acestui criteriu de către legislator a condus la crearea unei sancțiuni disproporționale. Înafară de aceasta, legislatorul indică o scară de amendare progresivă fără a preciza cazurile de aplicare. În Franța, de exemplu, în cazul nerespectării măsurilor de carantină de către cetățeni, este aplicată o amendă de 135 de euro (ceea ce constituie 10% din salariul minim garantat, numit SMIG). Amenda va fi apoi de 200 de euro în caz de recidivă în termen de 15 zile după aplicarea primei sancțiuni. În fine, in cazul constatării a trei recidive timp de 30 de zile, nerespectarea carantinei devine o infracțiune penală pedepsită cu o amendă de 3750 de euro și 6 luni de închisoare. Pentru orice ieșire din casa, cetățenii francezi trebuie să dețină o declarație pe propria răspundere în care să fie specificat unul din motivele de ieșire ce fac parte din lista celor stabilite de către autorități. Prin urmare, cetățenii francezi cunosc atât cazurile când pot ieși din casa, condițiile în care o pot face cât și sancțiunile aplicate. Ceea ce nu putem spune în cazul țării noastre. Prevederile articolului 761 al Codului contravențional sunt deci prea generale și nu corespund principiilor clarității și previzibilității legii ce decurg din garanțiile articolului 23 al Constituției (HCC nr. 21 din 22 iulie 2016). Aceasta a dus la o interpretare și la o aplicare cazuistică și, prin urmare, aleatorie a acestor prevederi, violându-se astfel și principiul de egalitate al tuturor cetățenilor în fața legii și a autorităților publice prevăzut de articolul 16 al. 2 al Constituției.

Prin această decizie, Curtea Constituțională va hotărî însă nu doar soarta celor aproximativ 2000 de persoane cărora le-a fost deja aplicată amenda conform prevederilor legislative a căror constituționalitate este contestată. Ea va aprecia respectarea, în contextul unei situații inedite pentru Republica Moldova, a celor mai importante principii garantate de către Constituția țării și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Or, decretarea stării de urgență pe teritoriului statului nu implică legitimarea tuturor formelor de abuz de putere și de instrumentalizare a normelor de drept. Chiar și în cazul activării articolului 15 din Convenția Europeană – după cum a făcut-o Republica Moldova împreună cu alte nouă State membre – sunt permise doar anumite derogări de la aplicarea acesteia și nu o ignorantă totală.

