Cooperare R.Moldova-Georgia-Ucraina privind reintegrarea teritoriilor care nu sunt sub controlul acestor state

Republica Moldova, Georgia și Ucraina au semnat miercuri, 19 decembrie, la Tbilisi un Memorandum de înțelegere și cooperare reciprocă între autoritățile responsabile de reintegrarea teritoriilor separatiste din cele trei state.



Documentul a fost semnat de vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, ministrul de stat al Georgiei pentru reconciliere și egalitate civică, Ketevan Tsikhelashvili, și de ministrul ucrainean pentru teritoriile temporar ocupate şi persoanele intern strămutate, Vadim Cernâș.

La conferința de presă comună a celor trei oficiali, Cristina Lesnic s-a referit la reuniunea de la Chișinău din luna noiembrie când a fost instituită această platformă de cooperare între Republica Moldova, Georgia și Ucraina pe dimensiunea conflictelor nesoluționate:

„După întâlnirea de la Chișinău am convenit să fim aici în Georgia și mă bucur că am discutat despre drepturile omului și alte subiecte. Am discutat despre cum putem coopera și cum putem face schimb de informații și ceea ce este mai important, ce vom face în viitor. Avem consens dar avem și aceleași provocări și aceleași planuri. Sper că prin intermediul acestei inițiative vom ajunge să discutăm nu doar cum să facem față acestor provocări dar și cum să ne susținem eforturile pentru reconcilierea și reintegrarea reală a țărilor noastre”.

Prin semnarea Memorandumului de cooperare între Rep. Moldova, Georgia și Ucraina s-a instituit o platformă trilaterală pentru realizarea schimbului de bune practici în domeniul politicilor de reintegrare a teritoriilor care nu sunt sub controlul celor trei state și inițierea cooperării regionale aprofundate, se arată într-un comunicat al Biroului de Reintegrare.