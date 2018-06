Copiii din R. Moldova pot schimba lumea

„Omul nu poate realiza lucruri mari de unul singur”, este de părere Sandu Chirița, un tânăr cu care țara noastră ar trebui să se mândrească

În preajma Zilei Internaționale a Copilului, care se sărbătorește astăzi, TIMPUL a discutat cu Sandu Chirița, un tânăr care încă din copilărie a dus faima R. Moldova peste mări și țări, iar zilele trecute a ocupat locul II la cea mai mare competiție de știință și inginerie din lume. Fiind în prezent și elev, și profesor, la vârsta de numai 18 ani, el ne-a povestit cum e să combini jocurile din curtea blocului cu pasiunea pentru calculatoare și ce ar trebui să știe copiii dependenți de telefoane și calculatoare despre aceste instrumente, care le pot schimba viața.

Este elev la Liceul Tehnologic Resurse Educaţionale și Training Tehnologic „B. Z. Herţli” din Chișinău. Recent, a ocupat locul II la Concursul internațional de științe și inginerie „Intel ISEF”, care a avut loc în SUA și la care au participat peste 1750 de elevi din circa 80 de ţări ale lumii.

Puțini însă cunosc că, până a ajunge un fan IT, Sandu nu se împăca deloc cu calculatoarele.





Când a venit în clasa I, încă nu înțelegea că învață la un liceu tehnologic. Doi ani mai târziu, când a început să studieze tehnologiile informaționale, avea impresia că toate calculatoarele pe care punea mâna se defectau. Dar n-avea treabă, căci își dorea să devină pilot. „Părinții mei nu au nimic în comun cu tehnologiile informaționale, mama fiind contabilă, iar tata – polițist. De aceea, chiar dacă studiam la un liceu tehnologic, ei mi-au spus că nu-mi vor impune nici o profesie. Iar eu îmi doream să fiu pilot”, își amintește tânărul.

A renunțat la visul de a zbura prin nori, la bordul unui avion, prin clasa a cincea, odată cu introducerea în programa școlară a lecțiilor de robotică. „Atunci când profesoara de informatică mi-a explicat că, dacă folosești butoanele corect, nu distrugi nimic, ci dimpotrivă poți crea lucruri, am înțeles de ce calculatoarele de care mă atingeam se defectau”, adaugă Sandu râzând.

La 15 ani, și-a luat primul salariu

Așa a apărut pasiunea lui Sandu pentru tehnologiile informaționale, iar de aici până la crearea unui soft nou a parcurs o cale de câțiva ani, presărată cu multă răbdare și muncă. Părinții încercau să-i limiteze accesul la calculator, când observau că băiatul lucrează prea mult timp. „Nu pot spune că mă verificau sau îmi rezervau un anumit timp pentru calculator, pentru că înțelegeau că anume așa eu învăț. Însă, dacă vedeau că mă joc sau muncesc prea mult, bineînțeles că-mi făceau agenda astfel, încât să mă ocup și de altceva”, recunoaște Sandu.

Curios din fire, protagonistul nostru, la vârsta de numai 15 ani, a renunțat la vacanță și s-a angajat la o companie care crea website-uri. A lucrat acolo două veri. „Părinții mi-au susținut alegerea, înțelegând că orice experiență contribuie la dezvoltarea mea. Totuși, înainte de a mă angaja, tata s-a asigurat că voi face parte dintr-un mediu sănătos”, afirmă tânărul. surâzând.

În ciuda faptului că era copil, Sandu spune că și-a gestionat primul salariu cu multă precauție, înțelegând că banii nu se obțin atât de ușor, cum ar părea la prima vedere. „Nu vă pot spune pe ce anume am cheltuit primul salariu, dar vă asigur că am făcut-o rațional. Știam cât am muncit pentru a obține rezultate. Însă cel mai împlinit m-am simțit atunci când am reușit să contribui puțin și la bugetul familiei”, precizează el, cu mândrie modestă.



A inventat un algoritm, care analizează calitatea sunetelor în rețelele mobile

Nici vara trecută Sandu Chirița nu a stat cu mâinile în sân. A muncit pentru o companie de telecomunicații, iar problemele cu care s-a confruntat în cele trei luni l-au determinat să gândească proiectul pentru care a obținut locul II la recentul concurs din Statele Unite. „Când vorbim la telefonul mobil, auzim deseori sunete de fundal sau ni se întrerupe discuția. Din această cauză se investesc foarte mulți bani pentru îmbunătățirea acestor servicii. Eu am creat un algoritm care asigură analiza calității sunetelor în rețelele mobile și permite operatorilor mobili să depisteze problemele în sunetul care se transmite prin rețele”, ne explică tânărul.

Deși, în concursul din America, nu s-a pus accentul pe o invenție care ar salva lumea, dar pe rezolvarea unei probleme concrete cu care se confruntă o nișa de oameni, Sandu nu s-a așteptat că va duce faima R. Moldova în lume. „Pentru mine simpla participare la „Intel ISEF” a fost o realizare, nu m-am așteptat că voi ocupa vreun loc. Participanții din alte țări au susținerea universităților și a laboratoarelor performate, iar pe mine m-au îndrumat doar trei oameni… Îmi amintesc că atunci când au anunțat locurile IV și III, eu eram încă atent, după care începusem să mă joc în telefon, iar când mi-au anunțat numele, îmi părea incredibil...”, precizează premiantul.



„Tehnologiile informaționale pot fi utilizate atât spre bine, cât și spre rău”

Deși este un fan al tehnologiilor informaționale, tânărului îi place să interacționeze cu oamenii și consideră că pasiunea față de un anumit lucru nu te izolează, ci dimpotrivă îți lărgește cercul de cunoștințe. „Omul nu poate realiza lucruri mari de unul singur, el are nevoie întotdeauna de o echipă. Poți fi cel mai mare geniu, mai devreme sau mai târziu, dar oricum va trebui să interacționezi cu alți oameni”, consideră Sandu Chirița.Întrebat cum și-a petrecut copilăria, el își amintește cu drag de acei ani și ne asigură că pasiunea pentru calculatoare nu l-a împiedicat să se joace în curtea blocului și să aibă prieteni. El este de părere că fiecare copil trebuie să înțeleagă că tehnologiile informaționale pot fi utilizate atât spre bine, cât și spre rău. Anume aceasta încearcă tânărul să le explice micuților din clasa a III-a, cărora deja le predă robotica.

În afară de aceasta, echipa ghidată de el a luat locul întâi la competiția RoboticsSIM din Mexic. „Cercul de robotică pe care-l conduc este frecventat de copii mici, care poate că, la momentul dat, sunt dependenți de telefoane și calculatoare. Însă eu încerc să le demonstrez că aceste mijloace pot fi folosite nu doar pentru jocuri și rețele sociale, dar și pentru a crea ceva nou, care ar ajuta oamenii să soluționeze o anumită problemă”, menționează tânărul profesor.

„Patria mea nu reprezintă un punct pe hartă”

Pe lângă performanțele pomenite mai sus, Sandu Chirița a reușit să obțină, în 2017, medalia de aur, iar, în 2016, medalia de argint la competiția internațională INFOMATRIX din București. A ocupat locul I, în 2017, și locul II, în 2016 , la MoldSEF. A câștigat concursul Cyber Olympics și, totodată, a creat sistemul de management al lecțiilor la liceul său. Deși succesele sale sunt remarcabile, el consideră că ar fi putut realiza mai multe. „Copil fiind, citeam știri despre semeni mei, care au obținut performanțe în anumite domenii și credeam că eu mă voi impune în fața lor.

Însă atunci când am atins majoratul, am realizat că nu am avut posibilitatea să fac mai multe”, specifică tânărul.

Elevul încă nu a decis unde își va continua studiile după absolvirea liceului, dar susține că, dacă va avea oportunități, în acest sens, peste hotarele țării, nu va ezita să le folosească. „Din păcate, nu sunt atât de patriot, cum și-ar dori unii. Patria mea nu reprezintă un punct pe hartă, ci locul unde se află familia mea. De aceea, oriunde aș pleca, mă voi întoarce în R. Moldova, pentru că aici este principala valoare pentru mine – familia”, recunoaște Sandu.





„Cei mai importanți sunt oamenii ce ne înconjoară”

Pe lângă părinți și bunici, în viața tânărului există un alt om foarte important. Este fratele său, de 14 ani, pentru care are un singur sfat: „Nu mă consider un frate exemplar, dar mi-aș dori ca el să investească în relațiile interumane. Deoarece viața e imprevizibilă, putem greși oricând, iar cei de lângă noi ne pot ajuta să depășim situațiile dificile. De aceea, performanțele și cariera sunt bune, dar cei mai importanți ne sunt oamenii ce ne înconjoară”.

Sandu Chiriță are un singur vis, pe care deocamdată nu știe cum îl va realiza. În schimb, știe că visul său ține de domeniul IT și poate deveni realitate, inclusiv în R. Moldova. „Visul meu este să am un serviciu care să mă facă mai bun și să îmbunătățească viețile oamenilor din jur”, ne atrage el atenția.

În anul 2015, la Concursul internațional de științe și inginerie „Intel ISEF”, Laurențiu Calancea și Gleb Vizitiv din R. Moldova s-au clasat pe locul III la categoria „Energy: Physical” , iar Diana Marusic și Dumitru Savva, și ei din țara noastră, s-au ales cu locul IV la „Robotics and Intelligent Machines”. La aceeași categorie, în acest an, Sandu Chirița a ocupat locul II.