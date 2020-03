Copiii noștri devin ceea ce li se spune că sunt

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

opozantul Andrei Pivovarov promite continuarea campaniei ”Niet”; peste 50.000 de persoane semnează un ”manifest” care denunţă o ”lovitură de stat sub acoperirea unor modificări”

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 13 MARTIE 2020 ; intr-o zi cu conotatii populare ce indeamna la atentie “vineri 13”, iata ca Luna in Scorpion da o atmosfera incredibil de sexy si ne indeamna sa nu ne luam dupa superstitii si vorbe fara sustinere. Vineri 13 este o...

Mierea 100% naturală are numeroase beneficii asupra organismului, mai ales când este consumată pe stomacul gol. Iată ce se întâmplă în corpul tău după ce consumi acest dulce natural înainte de a mânca orice altceva.

Nu îți forma iluzia faptului că un copil are nevoie de critică pentru a evolua; nu te gândi că dacă nu îl împingi de la spate fiind ușor „răutăcios” nu îl vei motiva. Da, este datoria ta de părinte să îl ghidezi și să te asiguri că se află pe drumul corect și benefic pentru el, însă tot datoria ta este să nu îl agresezi, să îl înțelegi și să îi accepți și satisfaci nevoile. Așa că... întreabă-te din nou: Ce dacă al tău copil nu este bun la matematică și ce dacă nu îl pasionează absolut deloc Facultatea de Medicină? Ce dacă al tău copil nu este de fapt, așa cum vrei tu să fie? El este perfect așa cum este!

Cum îl înveți pe copil să aprecieze ceea ce are Repetarea frecventă a anumitor fraze va lăsa urme adânci în sufletul copilului tău și pe măsură ce va crește, este posibil să nu se mai identifice cu ceea ce a auzit și aude din partea ta, însă, din păcate, să fie mult prea târziu sau mult prea dificil să își mai schimbe sensul. Un scurt exercițiu de imaginație te-ar putea ajuta să îți fie mai clar despre ce vorbim: imaginează-ți doi micuți, cu doi părinți diferiți. Unul dintre ei, susținut de-a lungul vieții, corectat și încurajat, iar la polul opus, celălat - dojenit, stânjenit și criticat. Oare cum vor evolua ei? Oare tu, cum ai fi evoluat dacă părinții ți-ar fi spus constant că nu ești bun de nimic, că nu ești ceea ce își doresc ei să fii și că nu reușești să atingi așteptările lor?

