Copiii tăi vor face parte din Generația Alfa

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Un adolescent din Adelaide, care a hackuit Apple cu două ocazii separate cu speranța că va primi o ofertă de job din partea companiei, a fost scutit de condamnare de către un tribunal. Băiatul, care are în prezent 17 ani, a hackuit mai întâi sistemul de calculatoare...

Dan crede că milenialii au - ca să generalizez - o bună înțelegere și empatie, deci le oferă spațiu celor Alfa, ca aceștia să fie cine vor ei. Mai mult ca părinții boomer care nu înțeleg cum pot milenialii sau copiii din Generația Z să stea lipiți de telefoane. „După ce am stat cu alți părinți care au copii de vârstă similară, pot să văd o abordare mai agreabilă a genului și limbajului specific unui gen”, îmi spune Dan. „Oamenii sunt foarte atenți să nu facă afirmații ca băieții vor fi băieți sau să vorbească despre lucruri ca fiind specifice unui anumit gen. Cred că ăsta e un lucru unic pentru părinții din Gen Z sau mileniali fiindcă mi s-a spus de când eram mic că anumite joburi erau doar pentru băieți sau fetelor li se spunea că erau drăguțe și băieților puternici sau curajoși.”

Având în vedere că milenialii trăiesc într-o societate cu o rată de nașteri scăzută, târzie sau absentă, Alfa ar avea destule șase să fie singuri la părinți. Akua și Dan cred că abordarea de creștere pe care o folosesc părinții mileniali va avea un impact imens asupra celor din generația Alfa. Akua își amintește că atitudinea părinților ei boomer era de tipul „fă ce ți se spune”, fără să comunice cu ea. „Generația mea e mai liberală, relaxată și dispusă să se deschidă și să discute. Fiului meu nu-i place să i se spună ce să facă, dar dacă îi explici lucrurile într-un mod din care simte că are de câștigat sau poate învăța ceva, atunci e mai dispus să o facă. Așa sunt mai multe șanse să te asculte.”

Slabe șanse să fie ultima variantă. Cu toate astea, experții cu care am vorbit sugerează că modul în care părinții permit copiilor să folosească tehnologia contează foarte mult. Milenialii au ajuns pe social media când erau adolescenți și mulți consideră că rețelele sociale și tehnologia au legătură cu problemele de sănătate mintală și munca în exces. Pentru fiecare mamă care-și va lăsa copilul în vârstă de șase ani să pice-n plasa unei provocări stupide de pe net, va exista și un tată speriat care nu se va gândi la primul iubit al fiicei lui, ci la cum să o întrebe de primul ei cont pe Instagram sau ce platformă va mai apărea atunci.

Akua, o mamă în vârstă de 28 de ani, are un copil în vârstă de cinci ani pe nume Azaiah. Spune despre el că este obsedat să învețe și că reține mereu piese educaționale din online sau repetă lucruri complexe pe care le-a văzut pe iPad-ul ei. „Iubește școala și vrea să fie profesor când va fi mare”, îmi spune ea. Joe Nellis, profesor de economie globală la Școala de Management Cranfield, crede că Alfa va fi cea mai educată generație de până acum. „Studiile de master vor fi norma pentru mulți. Cred că vedem deja acest trend în multe țări și probabil că se va răspândi în toată lumea”, spune el pe e-mail.

Acestea fiind spuse, știu că vor fi Generația Streaming, spune Jeff Fromm, partener la agenția de publicitate Barkley și autor al Marketing to Gen Z. „Când eram copil plângeam după cereale cu zahăr. Ei o vor face pentru streaming”, spune el. Fromm prezice că în lumea lor, fizicul cu digitalul se vor îmbina atât de lin, încât Gen Alfa va fi predispusă la nerăbdare când nevoile ei nu vor fi satisfăcute rapid. După părerea lui, atenția e deja la un nivel foarte scăzut pentru Alfa. „Dacă aș reface Sesame Street pentru ei, produsul ar fi bun, dar aș începe să creez bucăți de cinci minute”, adaugă el ipotetic.

Generația Z a fost, până recent, obsesia presei, a brandurilor și agențiilor de publicitate. Cine sunt și cum se vor comporta acești oameni micuți după perioada mult-bârfiților milenialilor? În timp ce persoanele din Generația Y erau anxioase și narcisiste, s-a stabilit - de cei care urmăreau să identifice anumite piețe ca să le vorbească pe limba lor (să vândă) - că urmașii milenialilor, cei din Generația Z, vor fi luptători pentru dreptate, nativi în digital și adolescenți cu o înțelegere și experiență mai fluidă a sexualității și a genului. Având în vedere că abia recent am introdus termenul de „Gen Z” în vocabularul public, probabil te-ai întrebat ce vine după asta. Eu mi-am imaginat niște roboți IA de coșmar. După o căutare rapidă pe Google, reiese că experții din publicitate și marketing fac deja cercetări.

Copiii milenialilor, născuți începând cu 2011, folosesc touchscreen-ul încă dinainte să poată citi. „Max are doar trei luni, deci nu are o personalitate formată dincolo de expresii ca foarte zâmbăreț sau foarte, foarte supărat”, spune Dan, un freelancer de 35 de ani care locuiește în Walthamstow. De acord. Dan, care e printre bătrânii mileniali, abia începe să se acomodeze cu creșterea fiului nou-născut. „E interesant să vezi cât de mult îi atrag ecranele atenția.”

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)