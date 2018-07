Copilăria incredibilă pe care a avut-o cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia. Luka Modric a văzut cum i-a fost împușcat bunelul, iar la 5 ani păștea capre / VIDEO

Apare la 5 ani păscând capre într-un documentar, iar la 6 ani își vede bunicul împușcat. A copilărit ca refugiat, dar a ajuns să fie numit jucătorul Campionatului Mondial de fotbal din 2018 și e unul dintre cei mai buni fotbaliști. Vorbim despre Luka Modric, căpitanul echipei naționale de fotbal a Croației, un fotbalist de 32 de ani care și-a adus echipa în finală.

Luka Modric a avut o copilărie dramatică. Localitatea sa de baștină, sătucul Modric (ca și numele său), a devenit locul unde s-au desfășurat lupte crâncene. Milițienii sârbi au dorit să alunge populația din această localitate, iar pentru a-i obliga l-au împușcat pe Modric senior, bunicul fotbalistului.

Familia sa a fost nevoită să fugă din calea urgiei și încă mulți ani a trăit la limita sărăciei într-un hotel, căci casa le-a fost distrusă complet. Deși Luka nu prea vorbește despre acea perioadă, fiind foarte modest și preferând să nu pomenească prin ce a trecut, într-un interviu a relatat totuși că nu a renunțat la visul său de a deveni fotbalist.





„Când a început războiul am devenit refugiat și am trăit vremuri foarte grele. Aveam șase ani. Amintirile sunt încă vii, dar nu sunt ceva despre care să vrei să-ți amintești sau la care să te gândești. Am trăit într-un hotel mulți ani, în timp ce situația noastră financiară era precară. Dar nu am renunțat niciodată la fotbal, mereu am iubit acest sport. Îmi amintesc primele mele apărători, îl aveau pe brazilianul Ronaldo pe ele și pur și simplu le adoram.(...) Războiul m-a întărit, au fost timpuri foarte grele pentru mine și familia mea. Nu vreau să car povara asta cu mine toată viața, dar nici nu vreau să uit”, a mai spus starul mondial.

Tot pe atunci antrenorii rând pe rând îl refuzau, spunându-i că este prea firav pentru acest sport. Peste ani, Luka a menționat într-un interviu că deși lumea spune că el e urât și micuț, a reușit să demonstreze că nu e neapărat să fii frumos și uriaș pentru a ajunge un fotbalist bun.

Apoi antrenorul din Zadar, Tomislav Basic, l-a remarcat și și-a folosit relațiile pentru a-l trimite pe Luka la Dinamo Zagreb. Iar de la această echipă ulterior Luka a trecut la Tottenham unde a jucat până în 2012, ca mai apoi să fie cumpărat de Real Madrid.

Video în care micul Luka în vârstă de cinci ani apare păscând capre: