Copilăria lui Iisus

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

„Trinity Spirit”, o navă de producție, depozitare și descărcare a petrolului, a explodat miercuri dimineața în largul coastei Nigeriei. Vasul are capacitatea de stocare de aproximativ 2 milioane de barili de petrol. Deocamdată, cauza accidentului nu a fost încă...

Sfântul Evanghelist Luca nu vorbeşte despre plecarea în Egipt a lui Iisus. Însă această problemă am lămurit-o deja. Aşa cum am mai spus, în timp ce Matei îşi scrie Evanghelia pentru comunitatea evreilor din Athena, motiv pentru care apar referirile dese ale lui Matei la proorocirile din Vechiul Testament, cu rolul de a-i convinge pe evrei de faptul că Iisus e Mesia, Luca îşi scrie Evanghelia pentru un anume preaputernic Teofil. Astfel, Matei scrie cu detalii despre plecarea lui Iisus în Egipt, care, aşa cum vedem, era descrisă în profeţiile Vechiului Testament, ca să îi convingă pe evrei de autenticitatea Mântuitorului. Însă acel Teofil, căruia i se adresează Luca, nu cunoştea Vechiul Testament, şi era interesat de mântuirea oamenilor şi mântuirea proprie, astfel, pentru el, perioada de şedere a Familiei Sfinte în Egipt nu avea importanţă şi Luca nu insistă pe acest episod.

Conform Evangheliei (Matei, capitolul 2), Iosif este sfătuit de înger să îl ia pe Prunc şi pe mama Sa şi să fugă în Egipt. Ca să se împlinească, spune Sfântul Evanghelist Matei, proorocia care spune: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. Mai departe ni se spune că Familia Sfântă a stat în Egipt până la moartea lui Irod cel Mare, care căuta să ia viaţa Pruncului Iisus. Din versetele 19-23, ale aceluiaşi capitol, aflăm că după moartea lui Irod – anul 4 e.n., adică atunci când Iisus avea doar 4 ani - ei se întorc din Egipt, însă se stabilesc în Nazaret, departe de Ierusalim, temându-se, ne spune Matei, de Arhelau, noul împărat şi fiul lui Irod cel Mare, fapt vestit în proorocia care spune: „Nazarinean se va chema”.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

Duminica ce se apropie are în centrul liturghiei...

