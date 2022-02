Coproprietara unei companii din Chișinău îl acuză pe cumnatul său: „După decesul soțului, vrea să mă lase fără moștenire”

O femeie din Chișinău, al cărei soț a fost unul dintre cofondatorii unei companii ce vinde scule electrice și accesorii se plânge că nu poate intra în posesia moștenirii care i-a rămas ei și fiicei sale, după ce soțul său a decedat, în 2016. Aceasta îl acuză pe cumnatul său că ar întreprinde diverse acțiuni pentru a o deposeda de cele 35% din acțiuni, pe care le deține în companie, și că ar fi falsificat, împreună cu alte persoane, anumite documente prin care o parte din banii investiți de răposat i-ar fi fost returnați. Totodată, Stela Mihalachi susține că organele statului nu au reacționat eficient la plângerile oficiale pe care le-a depus, iar la moment, are 15 cereri de chemare în judecată, înaintate de cumnatul său.

În cadrul unei conferințe de presă, femeia a menționat că după decesul soțului său, în 2016, după ce a primit moștenirea, împreună cu fiica sa minoră, cumnatul său, care este și unchiul copilului, a început să întreprindă mai multe măsuri pentru a le deposeda de moștenire.

„Împreună cu fiica mea minoră am primit prin moștenire 34% cotă parte ale grupului de companii Instrumente.md. Afacerea a fost creată în 2007, de către soțul meu, Todica Andrei, fratele său, Todica Vadim, și Rotaru Viorel. Tot în acest an a fost creat și brandul instrumente.md, dar fiind administrator cumnatul meu, Todica Vadim, în mod fraudulos, a înregistrat marca respectivă și altele pe numele său. În toată perioada de activitate am investit surse financiare din familie, atât soțul meu, cât și familia Rotaru, dar și participând ca fidejusori, garanți la mai multe credite. Spre exemplu, eu și Viorel Rotaru avem puse în gaj, la moment, imobile pentru creditele primite de companiile grupului. Timp de 15 ani, afacerea s-a dezvoltat, banii care se câștigau se reinvesteau în companie. După decesul soțului meu, Todica Andrei, în anul 2016, s-au început problemele. Eu am rămas cu fiica minoră de 5 ani la întreținere și unica sursă de venit erau dividendele din afacerea noastră comună și care au fost stopate.

Cumnatul meu a fost categoric împotrivă ca eu cu fiica să intrăm în posesia moștenirii, după decesul soțului, care a investit în companie surse financiare confirmate prin contractele de împrumut originale, dar și acte confirmative de la bancă. Când am solicitat returnarea împrumutului, am primit răspuns oficial de la administratorul companiei, Rusu Andrian, că așa fel de contracte în contabilitate nu se găsesc și că sunt tardive. Ulterior am depistat că au fost falsificate documentele prin care se confirmă că au fost restituite anumite împrumuturi. Pe 11 martie 2016, soțul meu se afla la Spitalul Oncologic, secția terapie intensivă, în stare foarte gravă. În această zi i-ar fi fost returnate 285 mii lei. Pe 13 martie 2016, soțul a decedat”, a relatat Stela Mihalachi.

Femeia susține că nici organele de drept la care s-a adresat nu au investigat în profunzime cazul: „După ce am depistat mai multe ilegalități, săvârșite de administratorii companiilor, împreună cu Todica Vadim, care gestionează afacerea din umbră, am început să sesizez organele de drept, pentru a verifica activitatea companiilor, dar și a depista ilegalitățile care se fac. Consider că toate acțiunile lui Todica Vadim sunt îndreptate spre excluderea accesului meu și a celuilalt asociat la actele companiilor, ascunderea sustragerilor și delapidărilor, prin nimicirea documentelor și lichidarea întreprinderilor. Încercările asociaților majoritari, cu 67%, de a-și valorifica drepturile, îl deranjează pe Todica Vadim.

Inclusiv efectuarea unui audit va scoate la iveală fărădelegile întreprinse în cadrul companiilor, precum evaziuni fiscale în proporții deosebit de mari, delapidări în masă. În perioada 2019-2021 am sesizat Serviciul Fiscal de Stat, Procuratura A nticorupție, ca să vericice activitatea întreprinderilor, dar și încălcările, falsificarea actelor a administratorilor și factorilor de decizie. La majoritatea plângerilor am primit răspuns precum că, în acțiunile factorilor de decizie a companiilor implicate lipsesc elemente de infracțiune. Mai mult ca atât, CNA a redirecționat plângerea mea către SFS, secția 1 antifraudă, iar eu adăugător am înregistrat încă o plângere penală, în aceeași secție, la care până în prezent nu am primit niciun răspuns, nu am fost invitată, nici audiată. După toate acțiunile mele, sunt atacată în judecată, la moment am 15 cereri de chemare în judecată”.

Avocata Cristina Doga, care reprezintă interesele Stelei Mihalachi în instanță, a venit cu mai multe precizări: „Todică Vadim este beneficiarul final și gestionarul afacerii instrumente.md, prin diferite persoane interpuse, care par a fi un grup criminal organizat, unul din scopuri fiind deposedarea copilului minor și al mamei de moștenirea legală, lăsată de tată și de soțul decedat. Soțul doamnei Mihalachi, Todica Andrei, fiind unul dintre cofondatori, în scopul de a dezvolta afacerea a împrumutat companiilor date în perioada anilor 2013-2015 mai mult de 4 milioane de lei. Doamna Mihalache, lovindu-se din 2018 cu problemele date, înțelegând că cumnatul întreprinde orice măsură pentru a nu întoarce acești bani, a încercat să solicite restituirea sumelor, dar contabilitaea nu a recunoscut aceste sume.

În adresa Procuraturii mun. Chișinău a fost depusă o plângere, pe un caz pronunțat, pe o așa-zisă restituire a sumei de 283 mii lei, care conform datelor contabile, s-a restituit pe 13 martie 2016, cu două zile înainte ca Andrei Todica să decedeze, fiind internat în spital. Există semne de falsificare a actelor contabile primare, în acest sens, doamna Mihalache a solicitat examinarea circumstanțeloor per ansambul Procuraturii, însă la 1 august 2021 am primit o ordonanță prin care s-a clasat cauza penală, pe motiv că nu este componentă de infracțiune, pentru că ordinul de plată nu poate fi găsit, pentru că e nimicit, iar Todică Vadim menționează că banii au fost transmiși Stelei Mihalache.

Pe marginea plângerii date nu s-a întreprins nicio măsură de investigație, cum ar fi măsura specială percheziția, obligarea de a prezenta datele contabile. Urma să fie verificată și examinată procedura nimicirii acestui act contabil, care este supus unei proceduri legale, dictate de legea contabilității”.

„Todică Vadim împreună cu grupul de persoane a atacat-o pe doamna Stela în instanța de judecată, a înaintat plângeri penale, suntem antrenați în 15 procese de judecată, cele mai importante fiind nulitatea cotelor părți și fel de fel de scheme intentate numai să nu permită accesul la date contabile, să împiedice majoritatea fondatorilor să conducă afacerea”, a mai adăugat Cristina Doga.

Avocata susține că în schemă ar fi implicată și actuala soție a cumnatului clientei sale, cu care ar fi fost încheiate tranzacții ilegale, dar și alte persoane, cum ar fi administratorul companiei.

Contactat pentru a oferi o reacție la acuzațiile care i se aduc, Vadim Todica a spus că revine cu un apel.