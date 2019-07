Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Altminteri, cum o amintește programul oficial, Maia Sandu l-a informat pe Johannes Hahn despre ultimele evoluţii politice din Republica Moldova, precum şi despre acţiunile întreprinse de către Guvern şi Parlament pentru avansarea agendei de reforme. Maia Sandu a spus că actuala guvernare are drept scop reconstruirea instituțiilor democratice și refacerea încrederii cetățenilor în Guvern, precum și îndeplinirea condițiilor din Acordul de Asociere cu UE.

Sigur, se știa încă din 2014 că în acest mandat al Comisiei Juncker, în care comisarul austriac Johannes Hahn s-a ocupat de potențiala extindere pe mai departe a UE, în realitate niciun pas nu se va face în acea direcție. Jean-Claude Juncker o spusese încă de acum 5 ani. Speranțele erau însă că, odată atenuată criza economică continentală, elanul extinderii va fi reluat, mai ales că cinci țări au deja statutul de candidat: Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Turcia. Turcia are chiar acest statut de două decenii. Turcia, Serbia și Muntenegru duc de altfel, teoretic, negocieri în vederea aderării.

În practică, însă, Moldova va trebui să se resemneze cu realitatea unui an de stagnare. Momentul este foarte rău căzut pentru toate țările asociate cu UE, ba chiar și pentru țările est-europene care sunt deja membre în UE.

