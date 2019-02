Corneliu Ciurea: Vă imaginați ce cor ”splendid” se va constitui în sala de ședințe cu Sandu, Năstase, Slusari sau Grigoriu?

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Un pacient cu un cuţit înţepenit în spate, iese afară din sala de primiri-urgenţe a unui spital, pentru a fuma o ţigară, sub privirile îngrozite ale medicilor. Întreaga scenă a avut loc la unitatea medicală Zelenodolsk din orașul rus Kazan. Imaginile arată cum...

În Congresul SUA a fost publicata in forma actualizata proiectul de lege „În apărarea securității americane împotriva unui actelor de agresiune ale Kremlinului”, care prevede introducerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

“Vă imaginați ce cor ”splendid” se va constitui în sala de ședințe, atunci când în fața noastră vor începe să se perinde Maia Sandu, Andrei Năstase, Alexandru Slusari, Igor Munteanu, Maria Ciobanu, Octavian Țîcu, Inga Grigoriu etc. Vremurile de altădată, cu Deliu, Cobzac și Țap în opoziție ni se vor părea epoci de aur, binecuvântate, plăcute auzului și reconfortante pentru liniștea noastră spirituală”, conchide Ciurea. hotnews.md

“Prin această declarație, ACUM-iștii au confirmat de fapt că merg în Parlament să facă opoziție și că nu-i interesează guvernarea. Mai mult, ei și-au sfidat susținătorii cu influență, mulți dintre careau cam obosit de a face figurație dojenitoare prin bucătării și ar fi dorit să înceapă o nouă etapă, prin a avea acces ”la butoane”, consider analistul citat.

