Coronavirus: Aerisirea, mai importantă decât decontaminarea suprafețelor

Este o constatare pe care au făcut-o și alți oameni de știință. Emanuel Goldman, profesor de microbiologie la Universitatea Rutgers, New Jersey, explica și el în The Lancet că „riscul de transmitere a virusului prin interimediul unor suprafețe inanimate este foarte slab”.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Lumea 12 Octombrie 2020, ora: 07:39

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai lunga zi din an, iar romanii vor avea prilejul sa doarma cu o ora in plus.