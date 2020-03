Coronavirus: cum DIFERĂ simptomele de la un bolnav la altul și care este punctul de COTITURĂ al bolii

-a 7-a zi: În medie, bolnavii sunt transportaţi la spital la o săptămână de la contractarea virusului, potrivit studiului Universităţii din Wuhan. - a 8-a zi : În acest punct, bolnavii care au o formă gravă (în procent de circa 15% potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor din China) dezvoltă un sindrom de detresă respiratorie acută, ce are ca efect acumularea de lichid şi prăbuşirea alveolelor, împiedicând plămânii să realizeze schimbul de oxigen şi dioxid de carbon, iar boala putând deveni astfel fatală. De obicei, aceasta este ziua în care devine necesar aparatul de ventilaţie.

Când există însă simptome, tabloul clinic nu este unul complet. De exemplu, tusea seacă lipsește la unul din trei cazuri. Febra există aproape întotdeauna, dar nu neapărat din primele zile și nu este foarte ridicată, temperatura rămânând sub 39 de grade. Unul din trei pacienți reclamă o stare de oboseală, iar unul din cinci are respirație scurtă. Durerile în gât, cele musculare specifice gripei și durerile de cap apar doar la unul din șapte infectați cu noul coronavirus.

​COVID-19, o boală nouă al cărui tablou clinic este departe de a fi complet. În marea parte a cazurilor, infectarea cu coronavirus are puține simptome sau deloc, însă situația se poate agrava mai mult decât medicii pot anticipa, scrie Le Figaro.

