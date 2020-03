Coronavirus și ASTROLOGIA – la ce să ne așteptăm. Care este rolul PLANETELOR în apariția virusului și care sunt perspectivele

Cu siguranta ai auzit despre Coronavirus, cu exceptia faptului daca te-ai ascuns sub o piatra si ai avut urechile acoperite. Daca privim cautarile in Google pentru “coronavirus” exista peste 4 bilioane de rezultate, in comparatie cu “raceala” care are mai putin de 0,5 bilioane de rezultate.



Analizand dupa interesul urias pe acest subiectul il genereaza, Coronavirus este fara indoiala una din temele cele mai importante ale anului, daca nu chiar a decadei.



Aceasta nu inseamna ca virusul va avea efecte catastrofale, ci ca relevanta sa este cea care conteaza.



Nu atat severitatea efectelor sale este ampla cat interesul urias asupra subiectului. Exista, de exemplu, imbolnaviri sau decese din multe alte cauze sau alte subiecte de o importanta majora asupra vietii si in numar mult mai mare dar nu exista nici o infima parte de mediatizare si interes asa cum exista pentru coronavirus. Asistam, asadar, la un real fenomen nu doar in sanatate ci si in comunicarea si propagarea de informatie. Acest fenomen este amplu raportat de media la nivel mondial si genereaza frica si panica la nivel colectiv. Pentru foarte multi oameni, este pentru prima data de cand exista cand asista la asa ceva.



Fiind vorba de un eveniment global de o asemenea amploare, specialistii astrologi mondiali au analizat influentele si predictiile planetelor pe aceasta tema.

Exista doua momente importante :



1 decembrie 2019 – prima persoana a fost diagnosticata cu Covid-19

11 martie 2020 – Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat pandemie coronavirus





Cum poate fi explicat fenomenul Coronavirus prin astrologie ?



Se intampla multe pe cer la acest moment. Constelatia Capricorn s-a constituit de luni bune si era o chestiune de timp ca ceva major sa se intample, fiind asa de multe planete cu teme serioase prezente aici.

Un prim aspect astral major „responsabil” pentru fenomenul coronavirus este conjunctia Saturn-Pluto in Capricorn ce nu a mai avut loc de 500 ani si despre care este scris in detaliu AICI : Horoscop special, Un moment o data la 500 ani, Saturn in marea aliniere cu Pluto, influente masive pentru tot restul vietii ! Ce nu va mai fi la fel ?

Aceasta conjunctie dintre Saturn si Pluto a eliberat in colectiv semintele pe acest subiect. Ea a avut loc pe 12 ianuarie 2020 dar a avut loc intr-un unghi cuprins intre 6 decembrie 2019 si 17 februarie 2020, care a acoperit o foarte mare parte a pandemiei in China si inceputurile raspandirii sale in jurul lumii. Conjunctia Saturn cu Pluto raspunde si reprezinta evenimente globale si organizatii de amploarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Cand doua dintre cele mai serioase si reci planete se intalnesc, se lasa cu vremuri grele, spun astrologii. Restrictiile si limitarile ne forteaza sa muncim din greu. Masele de oameni sunt sceptici si protesteaza la schimbarile care sunt aplicate fortat asupra lor.

Pluto, planeta rece a mortii, renasterii si noilor inceputuri coordoneaza si pandemiile si ciclurile majore de viata si moarte.

In plus, si conjunctia Jupiter-Pluto in Capricorn are o mare influenta asupra fenomenului.

In 2020, Jupiter si Pluto vor fi in conjunctie de 3 ori : pe 4 aprilie, pe 30 iunie si pe 12 noiembrie.

Jupiter are calitatea de a imprastia si amplifica un efect, fiind de regula cu o influenta benefica asupra oamenilor. Insa iata, intr-o conjunctie cu Pluto, lucrurile pot iesi total de sub control.

Conjunctia Jupiter-Pluto are loc o data la 13 ani. Asta nu inseamna, desigur, ca vom avea virusi sau pandemii de aceasta amploare la fiecare 13 ani. Dar, intrucat Jupiter si Pluto sunt acum parte din aceasta mare constelatie a Capricornului, impactul lor este mult mai puternic.

Capricornul este semnul asociat cu varsta veche si intr-adevar, populatia mai in varsta este mult mai afectata de coronavirus.

Si Nodurile Lunare sunt conectate cu virusii in astrologie si este interesant ca Nodurile sunt implicate intr-o cuadratura cu Chiron, marele vindecator de rani.

Aceasta cuadratura a inceput sa se formeze devreme la inceputul acestui an si are varf in mijlocul lunii martie. Chiron, desi nu este conectat direct cu virusii, va creste sentimente precum vulnerabilitate si neajutorare.

Cuadratura Nodurilor cu Chiron sugereaza ca suntem la o bifurcare karmica de drumuri – este o perioada de timp in care sa invatam sa ne acceptam vulnerabilitatea in vremuri de nesiguranta.

Iata care este calendarul Coronavirus si tranzitele astrale corespunzatoare :



1 decembrie 2019 – Jupiter intra in Capricorn – primul pacient diagnosticat cu Coronavirus

26 decembrie 2019 – eclipsa totala de Soare, in conjunctie cu Jupiter – virusul este identificat ca fiind din aceeasi familie cu temutul virus SARS

9 ianuarie 2020 – cu 3 zile inainte de conjunctia Saturn Pluto – virusul capata un nume si secvente de gene din virus devin publice

21 februarie 2020 si in continuare – Marte intra in Capricorn, alaturandu-se multiplelor planete aflate aici – numarul cazurilor cresc exponential in mai multe parti din lume, Italia devine afectata sever.

La ce sa ne asteptam in continuare?



Martie 2020 – Marte este in conjunctie cu Jupiter si cu Pluto – se intensifica propagarea.

Pe 18 martie 2020 va exista un record de 6 planete in Capricorn, dintre care 5 sunt implicate in conjunctii in aceasta zodie : Luna, Marte, Jupiter, Pluto si Saturn.

Intervalul intre 18 martie si 23 martie – cand Marte, planeta razboiului, conflictului, energiei, impulsului este in conjunctie cu Pluto – poate fi problematica si posibil sa existe un varf al extinderii acestui virus.

Pe 21 martie 2020 Saturn, planeta karmei si raspunderii, se muta in Varsator, deci vom asista la masuri noi care vor impacta miscarea oamenilor (Saturn aduce restrictii, Varsatorul este despre grupuri de oameni). Zonele de carantina probabil ca se pot extinde, pot aparea restrictii in ceea ce priveste circulatia aeriana, intrucat Varsatorul este semnul calatoriei prin aer.

Pe 1 aprilie 2020 Marte va fi in conjunctie cu Saturn la 0 grade Varsator . Aceasta este o data foarte importanta in evolutia acestui virus, intrucat 0° este gradul unde va avea loc conjunctia Jupiter-Saturn in decembrie 2020.

Pe 4 aprilie 2020 Jupiter este in conjunctie cu Pluto. Un eveniment important legat de acest virus este probabil sa se intample in preajma acestei date.

Ca nota pozitiva, incepand cu 1 aprilie 2020, Marte si Saturn ies din Capricorn, eliberand o mare parte din tensiune, iar acest lucru se va simti intr-un declin al imprastierii acestui virus.

Oricum, intrucat conjunctia Jupiter-Pluto va reveni si in iunie si in noiembrie 2020, vor mai exista dezvoltari care vor influenta societatile ca un intreg, urmare a acestei pandemii, probabil masuri noi, schimbari din multe puncte de vedere la nivel global (ecomomic, financiar, sisteme de sanatate, comunicare).

Saturn in Varsator – un nou capitol



Saturn intra si iese din Varsator in acest an si se instaleaza de tot in aceasta zodie in decembrie. Varsatorul coordoneaza retelele de oameni, globalizarea si felul in care functioneaza societatea ca reguli mari, inclusiv tendinte globale care modeleaza viitorul nostru.

Varsatorul coordoneaza deasemenea si internetul (reteaua de informatii, informatia este „aer” si Varsatorul este semn de aer) dar si bursele (intrucat bursele sunt o expresie a credintelor grupurilor de oameni si institutiilor dintr-o perspectiva economica).

Toate aceste subiecte ce tin de Varsator vor fi cu siguranta influentate de evolutia Coronavirus pe mapamond, chiar si dupa ce infectia contagioasa se va incheia.

Societatile ca intreg vor fi profund transformate.

Insa, inainte ca Saturn sa intre in Varsator, vom avea conjunctia Jupiter cu Pluto pe 4 aprilie. Desi Coronavirus este cu siguranta ceva negativ, sa nu uitam ca Jupiter ramane Marele Benefic al astrologiei de la care avem mari sperante intotdeauna. Da, el poate contribui la raspandire si la amplificare, nu neaparat a virusului cat a informatiilor despre el (prin media, de la om la om), dar tot el poate contribui ca in aceasta raspandire sa fie si ceva bun. Este foarte important sa existe energie de sustinere pentru ca si binele, solutia, vindecarea sa beneficieze de raspandire rapida si ampla, iar Jupiter ne garanteaza asta ! Implicarea sa in pandemia aceasta la acel moment este o promisiune ca cumva ceva bun va iesi de aici, oricat de greu ne-ar fi acum sa ne imaginam acest lucru.

Cum ramane cu rolul lui Pluto, planeta mortii si renasterii ?



“Nu specia cea mai puternica va supravietui, nici cea mai inteligenta, ci cea mai adaptabila la schimbare” a spus Darwin, dar la fel de bine ar putea fi cuvintele ce definesc energia planetei Pluto.

Scopul suprem al lui Pluto este sa ne faca rezistenti ca sa putem sa avem sanse mai mari de supravietuire pe termen lung, schimband ce nu mai functioneaza in fiecare in parte (ceea ce e ca o moarte simbolica) pentru a fi loc de o alta versiune mai buna (renasterea).

Cu totii trebuie sa ne asumam raspunderea pentru ce se intampla acum in lume cu acest virus dar si cu intreaga energie planetara la inceput de nou deceniu si era astrologica.

Am stagnat cumva ? Am ajuns sa ne complacem prea mult in situatii negative ? Pluto este asa de prezent in astrologia asociata cu Coronavirus tocmai pentru a ne transmite ca schimbarea este o constanta a vietii si am face bine sa o acceptam si cream constient la fiecare pas, pentru ca sa nu mai fie nevoie ca fenomene tip Coronavirus sa se mai intample in viitor care sa ne arate si invete ca trebuie sa ne schimbam, sa facem ceva diferit fata de cum suntem.

Sau poate avem nevoie de un „virus” ca sa invatam sa luam pauze, sa muncim mai putin, sa ne petrecem mai mult timp acasa, in liniste, alaturi de cei dragi sau in contact cu sufletul nostru mai mult (nu sunt acestea beneficiile pe care le are un om in perioada unei raceli sau gripe?).

Prea multi dintre noi jucam in rol de victima a muncii, a jobului, a partenerului, a obligatiilor de zi cu zi, ne plangem si ne cerem o pauza. Iar coronavirusul ne da ce am cerut : oameni in pauze, izolati de viata. In acest spatiu in care nu facem nimic, pentru ca nu mai putem sau nu suntem lasati, putem descoperi ceea ce conteaza cu adevarat in viata.

Poate ne analizam fiecare viata la un nivel mai profund si ne asumam responsabilitatea la nivel colectiv pentru ca suntem co-creatori ca energie la acest fenomen.

Ce din noi, ce anume din fiecare din noi este raspunzator pentru crearea si perpetuarea Coronavirus ? De ce avem nevoie sa existe acest liant intre oameni, intre tari, intre colectivitati ? De ce avem nevoie sa ne uneasca o energie asa de puternica, un egregor de frici si panica, pentru a ne speria in grup cand de fapt este evident ca ne place sentimentul de a fi uniti unii cu altii pentru o cauza comuna dar nu am fost in stare sa ii dam prioritate mai mare fata de propriile ambitii individuale de ego? Poate ca multi dintre noi am intretinut frici si acest virus ne arata cum se vede materializarea fricilor care se imprastie cu rapiditate intre oameni (asa cum se intampla cu energiile negative pe orice subiect ; ne-am invatat sa le simtim si expiram in jur fara pic de discernamant ca le dam si celor de langa noi – ca un virus, dar nu am vazut concret cum arata efectul sau – iar media asta ne arata acum).

Poate ca a venit vremea sa constientizam ca antidotul, vaccinul la frica este iubirea si credinta.



Orice sistem imunitar al unui corp in care mintea ii este plina de ganduri si emotii de iubire, empatie, compasiune, optimism, bucurie, credinta este automat puternic si va face face oricarui virus, indiferent cum s-ar numi el. Dar ca sa avem imunitatea puternica prin gandire, nu doar prin suplimente, alimentatie si masti de protectie, trebuie sa vedem unde gresim, unde ne-am ratacit de la drumul bun. Si sa ne asumam raspunderea sa nu mai slabim imunitatea proprie si a altui om improscand pe el fricile noastre despre Coronavirus, moarte, boala si dezastre. Sa fim mai constienti ce simtim si spunem. Cuvintele au forta creatoare si pe ce punem atentia creste. Poate alegem sa punem atentia pe vindecare, pe increderea in forta corpului care nu pica retezat in fata unui virus ci e setat cu capacitatea de a face fata oricarui agent patogen.

Poate ca mastile pe care le vedem peste tot reflecta exact asa cum am ajuns cu totii : sa ne purtam masti in relatii cu ceilalti pentru ca nu ne asumam cine suntem cu adevarat.

Poate ca avem fiecare in parte de lucrat, de facut terapii de iertare pentru a sterge contributia la existenta acestei materializari a unei energii colective reale dar de care nu era nevoie. Un mod foarte bun este repetarea in cate 3 serii pe zi de cate 108 ori mantra de iertare profunda „Te iubesc. Imi pare rau. Iarta-ma. Iti multumesc” avand in minte Coronavirus si toti oamenii planetei, dizolvand astfel agregorul de frica si boala.

Poate ca la final de deceniu si inceput de unul nou prea multi oameni au uitat de Dumnezeu. Oare Creatorul a vrut sa fim intr-o lume sufocata de frica si cu granite de tari inchise sau ne-am facut-o cu mana noastra si l-am scos pe El total din ecuatie ? Poate avem de invatat din nou la nivel colectiv (Varsatorul) rugaciunea, credinta si iubirea aproapelui ca pe tine insuti. Poate Coronavirusul va reusi asta acolo unde noi am esuat : sa ne reintoarcem la Creator. Si sa avem incredere ca suntem o specie mai puternica decat un virus.

Conform lui Sylvia Browne, un celebru medium si clarvazator international, pandemia Coronavirus se va termina la fel de repede precum a inceput. Dar lumea nu va mai fi niciodata la fel. Sa speram ca invatamintele pe care le vom trage, individual si colectiv, vor insemna un pas in evolutia noastra ca specie si ca suflete. De fiecare dintre noi depinde acest lucru.

sfatulparintilor.com