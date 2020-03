Actualitate 5 Martie 2020, ora 13:13 CORONAVIRUS: Primul deces înregistrat în Elveția Marime Font



O femeie în vârstă de 74 de ani din Elveția a murit joi după ce a contractat noul coronavirus, fiind primul deces provocat de COVID-19 în această țară, unde boala se răspândește rapid, potrivit Reuters. Femeia era internată la Spitalul Universitar din Lausanne din cantonul Vaud încă de marți, conform poliției. Autoritățile mai precizează că ea suferea de o boală cronică.



În Elveția, până acum au fost confirmate 58 de cazuri de infecție cu noul coronavirus.

