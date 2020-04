Coronavirusul dezlănțuie o furtună peste Europa. Previziunile privind contracția economică merg până la 15%. Șefa BCE avertizează asupra riscului de a face „prea puţin şi prea târziu” pentru economie

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Stimați colegi medici, asistenți medicali și alți lucrători din sistemul sănătății, trebuie să cunoașteți că la rectificarea bugetului nu au fost prevăzute resurse pentru majorarea salariilor Dvs. Drumuri, alte investiții, bussinesuri, alegeri, etc, altele sunt prioritățile...

Deşi compatibilitatea dintre două persoane nu poate fi stabilită numai în funcţie de zodia sub influenţa căreia s-au născut, există totuşi unele combinaţii de zodii care sunt predispuse eşecului.

Luna aceasta, Fondul Monetar Internaţional a prognozat că Produsul Intern Brut al zonei euro va înregistra o contracţie de 7,5% în acest an din cauza crizei coronavirusului, adică o contracţie dublă faţă de cea înregistrată de economia mondială. FMI se aşteaptă la o revenire în 2021, dar a avertizat că aceasta depinde foarte mult de cât va dura criza coronavirusului şi cum va afecta activitatea economică.

De asemenea, Christine Lagarde i-a avertizat pe liderii UE în legătură cu riscul de a face prea puţin şi prea târziu pentru a proteja economia de efectele pandemiei. În plus, şeful BCE le-a cerut oficialilor să înfiinţeze rapid un fond de relansare solid şi flexibil, pentru ca toate guvernele UE să poată răspunde provocărilor fiscale ale redresării, au adăugat sursele.

Produsul Intern Brut al zonei euro ar putea înregistra o contracţie de până la 15% în acest an, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), potrivit preşedintelui Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde.

