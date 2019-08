Costin Andrieș: Protestul din București a fost necesar

Protestul de ieri a fost necesar, degeaba stramba unii din nas.





Jandarmii s-au purtat anul trecut ca minerii lui iliescu, atat cat au putut intr-o Romanie care nu mai e in anii 90, la marginda lumii, a nimanui si sub influenta rusa. Sunt convins ca daca nu am fi fost in NATO si UE, protestele de anul trecut s-ar fi lasat cu zeci-sute de morti, ca mineriada din 13-15 iunie si ca in Ucraina in 2014. Cu siguranta, pentru ca asta a fost si continua sa fie fibra intima a pesedistului. Adrian Nastase e de acord cu mine, am citit pe Sputnik ieri.

Nu ma intereseaza daca in sufletul lor negru pesedistii cred ca violentele de anul trecut au fost justificate, ma intereseaza doar ca au facut un calcul si le-a dat ca le foloseste mai mult sa nu fie/para niste brute.





Nu ma intereseaza ce e in sufletul unui potential criminal, ma intereseaza doar sa ii fie prea frica de consecinte ca sa actioneze, sa faca crima.

Asta s-a intamplat ieri ieri in Piata Victoriri si e o victorie. De etapa, dar victorie

Costin Andrieș