COVID-19 | Populația din Belarus s-a răzvrătit! ”Vor fi consecințe oribile dacă rămânem tăcuți!”. Dezvăluiri grave

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Cu 90% dintre angajaţi aflaţi în şomaj tehnic, compania aeriană românească Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

În acest moment, fostul stat din Uniunea Sovietică, care are 9,5 milioane de locuitori, a înregistrat 700 de cazuri de infecții cu COVID-19 și 13 decese. Numai că datele publicate de autoritățile din Belarus sunt puse sub semnul întrebării nu numai de către politicieni din afară, dar și de către unii importanți din interior.

Virusul se răspândește cu viteză enormă! Pentru a preveni aceste consecințe teribile, trebuie să rămânem cu toții acasă”, se mai scrie în petiție. În plus, potrivit Reuters, multe cafenele, restaurante sau cinematografe au decis deja închiderea voluntară , iar numărul persoanelor care călătoresc cu metroul a scăzut, de asemenea, cu aproximativ un sfert. Pe cale de consecință, mai mulți părinți au cerut autorităților și închiderea școlilor, demers care a rămas până acum fără niciun rezultat.

Mai mult, se pare că mai mulți doctori din Belarus, sub protecția anonimatului, susțin că au primit ordin de la conducere să nu scrie un diagnostic de COVID-19 în rapoartele lor medicale, susține LRT. Prin urmare, se așteaptă ca în timp ce numărul cazurilor de coronavirus să scadă, să crească enorm cel al îmbolnăvirilor de pneumonie.

