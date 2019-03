Ora 7.15, Aeroportul Internațional Chișinău. Aproape jumătate din pasagerii avionului sunt reprezentanți ai industriei vinului din Moldova. Cel din imagine reprezintă un colaj, dar cred că nu sunt departe timpurile în care Wine of Moldova va avea nevoie de un charter ca să...

Membrii blocului ACUM se vor diviza in doua fractiuni in viitorul parlament si vor incerca sa convinga celelalte partide sa voteze cu ei proiectele pe care le pregatesc, iar ei, la randul lor vor vota initiativele care o sa le convina. Asta a declarat aseara reprezentantului blocului politic,...

Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

Agenții pot fi trimiși acum la posturi cu deplină imunitate, iar noi nu știm nimic despre ei, consideră Agnes Vadai, parlamentar din opziție, citat de New York Times.

Este greu de spus de ce banca aceasta vine în Ungaria în această perioadă, iar motivele nu par a avea legătură cu factorul economic, ci cu cel politic, le-a declarat jurnaliștilor de la New York Times un profesor de economie de la Universitatea Central Europeană de la Budapesta.

Însă, nici Kosov-fiul nu ar fi străin de legături directe cu spionajul rus, consideră oficiali din cadrul serviciilor de informații occidentale, care au discutat cu New York Times sub anonimat.

Rusia, însă, este principalul contributor, controlând 40% din active, arată New York Times.

Dacă e așa, se întreabă analistul citat de New York Times, atunci cum de a acordat Guvernul Orban acest gen de imunități unei bănci rusești, în condițiile unor suspiciuni puternice că aceasta este o acoperire pentru operațiuni ale spionajului de la Moscova?

New York Times îl citează pe Peter Kreko, expert la think-tank-ul Political Capital, de la Budapesta, care sesizează un paradox: Viktor Orban oferă imunitate totală unei bănci rusești, dar s-a arătat mai puțin deschis să prelungească un accord militar cu Statele Unite, pe motiv că ar putea adduce atingere suveranității Ungariei.

New York Times trece în revistă câteva momente de referință pe axa Budapesta-Moscova, ale căror ecouri nu s-au stins încă în cancelariile occidentale:

Dar, arată New York Times, nu doar europenii, ci și americanii sunt preocupați de asemenea evoluții, desi Administrația Trump l-a cultivat pe premierul Viktor Orban.

O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

