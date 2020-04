Cozile la sfințit bucatele de Paști ar putea fi mult mai mari în acest an

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Klaus Püschel, medic legist german este de părere că toate victimele coronavirusului cărora le-a făcut autopsie ar fi murit în cursul acestui an din cauza comorbidități foarte grave.

Sergiu Gaibu: „Economia moldovenească are o situație monetară bună la momentul actual și această fereastră de oportunitate ar putea fi exploatată, dacă este administrată corect. Cu investiții în memorial, havuzuri și alte cotizații orientate spre campania electorală, evident că...

Cunoscut sub denumiri distincte precum cea științifică Armoracia rusticană sau cea de origine dacică „ustoronila”, fiind înrudit cu varză, conopida și muștarul, hreanul este o rudă foarte apropiată a verzei, fiind cu totul diferită, un hibrid între specia...

In ultimii ani, firmele de morărit si panificatie au scos pe piată o multitudine de tipuri de făină in functie de produsele pe care doriti să le gătiti, astfel incat puteti găsi gata ambalată făina pentru: cozonac, biscuiti, foetaj, semialbă, albă, neagră.

Clipe de groază pentru o fetiță de 11 ani care s-a pomenit sub roțile unui microbuz marfar. Și asta după ce ar fi ieșit pe șosea cu trotineta ei electrică.

„Anul acesta, din păcate, nu vom putea face acele acțiuni dragi sufletului nostru – de a merge la biserică, de a sfinți darurile pascale. Nu putem face acest lucru și rog toți cetățenii și slujitorii bisericii să se conformeze acestor cerințe. Serviciile religioase nu se pot desfășura în seara Învierii nici în local, nici afară, nici în preajma bisericilor, doar pot preoții să facă acest servicii religioase fără participarea credincioșilor. Această măsură rămâne în vigoare, pentru că am văzut că se interpretează, inclusiv de unele fețe bisericești, cu statut și rang înalt”, a precizat premierul.

„În acest an, clericii se vor conforma recomandărilor și tuturor măsurilor Comisiei pentru Situații Excepționale. Sfânta Liturghie pascală va fi slujită în noaptea Învierii, toate rânduielile liturgice bisericești vor fi oficiate, atât doar că prinoasele pascale vor fi sfințite pe străzile centrale ale orașelor și satelor. Creștinii vor păstra distanța socială, vor purta măști de protecție, mănuși de unică folosință și vor ține cont de toate recomandările medicilor. Dacă avem biserici cu ogrăzile foarte spațioase, cred că vor izbuti creștini să intre și în curte, dar să păstreze distanța socială. Vedeți că din oră în oră atât oficialii, cât și unii reprezentanți ai Bisericii, vin cu recomandări diferite, dar oricum Liturghia pascală va fi săvârșită și prinoasele vor fi sfințite”, a spus Episcopul Ioan.

În noaptea de Paști din acest an, creștinii își vor putea sfinți cozonacii, vinul și ouăle pascale în afara bisericilor, dacă vor respecta măsurile impuse de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Enoriașii sunt obligați să poarte măști și mănuși și să păstreze distanța de cel puțin 1 metru față de alte persoane. Despre aceasta a declarat pentru TIMPUL Episcopul Ioan, vicar al Mitropoliei Moldovei.

