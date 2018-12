Crăciun nefericit pentru Dorin Chirtoacă. Andrei cu Maia („A.” cu „M.”) l-au tras pe sfoară

Despre aceasta ne anunță liderul PL Dorin Chirtoacă pe pagina sa pe Facebook. După ce „A.” cu „M.” le-au promis public liberalilor că-i vor accepta pe lista comună a blocului, i-au trimis „unde a dus surdul roata si mutul iapa”. Sa-i propui lui Chirtoacă să candideze în Rusia sau în Găgăuzia, altfel de cât bătaie de joc nu poate fi calificat.



Amintim că joi, in cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV, Maia Sandu declara că așteaptă să discute PL. Din câte se vede așteptarea a fost prea lungă, iar cei cinci candidați de la PL au fost trimiși la... Comrat.

Această „batistă pe țambalul salvării democrației moldovenești”, vine să confirme ca noua generație de politicieni nu se deosebește prea mult de cei pe care îi blamează cu atâta zel. Modul cum au procedat cu PL, demonstrează cât se poate de clar că toate poveștile despre schimbare pe care „A.” cu „M.” le tot înșiră cu lacrimi în ochi în fața camerelor pe la diverse posturi TV, vin să camufleze adevăratul lor interes, care este ciolanul puterii.

În continuare vă propunem mesajele postate de D. Chirtoacă pe FB.

Craciun Fericit?

Astazi am primit un asemenea e-mail (vedeti poza de mai jos). Am incercat sa aflu daca este de la ACUM sau nu, dar nu am reusit. In acelasi timp, din cate stim, conform compromisului atins, deciziile cu privire la candidati se iau in comisia de meritocratie a blocului ACUM, sedinta la care trebuie sa fim prezenti si noi, cei de la PL. Pana la aceasta ora nici PL, nici PLDM, PAS sau PPDA, nimeni nu a anuntat nici un candidat, iar la CEC a fost inregistrat doar blocul electoral ACUM, nefiind inregistrate si nume de persoane. In acest sens, solicitam inca o data convocarea comisiei de meritocratie pentru a sti cine si unde candideaza, precum si pentru a vedea cu cine noi, cei de la PL, intram in competitie cu cei de la celelalte trei partide (PLDM, PAS si PPDA), iar in final cine este mai bun, conform meritelor.

Competitia a fost anuntata pentru toate circumscriptiile, nu doar pentru 7 din ele, precum si pentru toata lista de candidati pentru Parlament.

Prima solicitare de convocare a comisiei de meritocratie cu participarea PL-ului, am facut-o vineri, 21 decembrie.

In acelasi timp, mentionez ca luni 17 decembrie, cand am avut ultima sedinta PL, PLDM, PAS si PPDA, a fost agreat, ca termenul de transmitere a listei PL pentru comisia de meritocratie este vineri, 21 decembrie. Nimeni nu a avut nicio obiectie.

Pe parcursul saptamanii trecute nimeni nu a comunicat PL-ului ca se iau decizii fara noi, sau ca ar fi "tarziu" pentru a depune liste, sau ca ar exista vreo legatura intre intregistrarea blocului ACUM la CEC si depunererea listei de candidati PL pentru comisia de meritocraie etc, mai ales ca termenul agreat pentru PL, repetam, a fost, vineri 21 decembrie, iar PL l-a respectat.

Anterior, pe parcursul negocierilor cu ACUM, ni s-a comunicat constant, ca regula de aur este: "nimic nu este agreat, pana totul nu este agreat", ceea ce inseamna ca pana cand nu este decisa soarta tuturor celor 100 de candidati ACUM, nu se poate vorbi de soarta aparte a unor condidati, in cazul dat a celor de la PL.

Daca este vorba de interesul national asa cum s-a invocat de multe ori, atunci convocarea a 8-10 oameni, cati are comisia, nu ar trebui sa fie o problema. Ne putem aduna si astazi in continuare, si maine, chiar daca va fi Craciun, si 24/24 daca trebuei, ca sa nu fie mai apoi tarziu, tarziu de tot si irecuperabil pentru Republica Moldova.

ACUM a confirmat pentru agora.md ca e-mail-ul este al lor. Prin urmare, constatam ca nu ni se permite participarea in competitia interna a ACUM, pe criterii de meritocratie. Printr-o decizie luata pe la spate, nu ni se permite deloc participarea pe lista, nici in 42 de circumscriptii, si ni se propun doar urmatoarele: Briceni, Falesti, Orhei, Taraclia, Comrat, Transnistria si Rusia.

Nu este vorba numai ca ni se procun doar aceste circumscriptii, dar este vorba ca ACUM isi incalca de la primul pas propriile reguli.

S-a spus (asa este si in mecanismul aprobat si publicat de PAS si PPDA) ca se va decide pe baza de meritocratie, in competitie cu toti candidatii de la toate partidele din bloc: PL, PLDM, PAS, PPDA, precum si cu cei din societatea civila etc.

Pana in prezent, ACUM nu a anuntat nici in presa si nici noua la partid ca a stabilit ceva cu privire la candidati. Noi la sedinta de comisiei de meritocratie, condusa de M.Sandu si A.Nastase, nu am fost invitati si nu am participat ca sa auzim despre eventuale deciziii luate anterior, nici despre cele 7 circumscriptii si ca sa vedem cum aceasta decizie se ia in mod transparent, argumentat si pe baza de meritocratie. De unde atunci au aparut aceste circumscriptii, inca si "rezervate" pentru PL?

- Unde este meritocratia?

- Unde este cuvantul dat ca nu partidele, dar oamenii, anume oamenii conteaza?

- Unde sunt demnitatea si adevarul?

PL, constata ca ACUM a incalcat propriile reguli asupra carora a insistat la negocieri. PL se va intruni in sedinta si va decide cum va proceda mai departe.

Repet problema, nu este in circumscriptii, puteam sa nu ne dea niciuna, daca intr-o competitie interna ai nostri de la PL s-ar fi aratat mai putin buni decat cei de la PLDM, PAS si PPDA. Problema este ca in timp ce gangaiau prin presa despre "tarziuri" si "taraganari", inventandu-le si astea de fapt, nu au avut curajul sa ne cheme macar la o sedinta a acelei comisii si sa ne spuna in fata ce "cadou" ne pregatesc de Craciun sau si mai grav, de la bun inceput nedorind colaborarea cu PL, dar mimand-o de ochii lumii si pentru ca da bine la imagine.

Asadar, ati luat decizii nu se stie cand, nu se stie unde, fara noi, tradand astfel propriile reguli si principii, meritocratia si interesul national, lovind in speranta cetatenilor de unitate si de mobilizare pentru a debarca regimul Plahotniuc-Dodon. Ei acum vor bate din palme, se vor bucura si citam: "se vor tavali prin lacuri de emotii".

Va chem sa mai ganditi o data, iar deciziile, oricare ar fie ele, bune sau rele, favorabile sau nefavorabile PL, sa fie luate in cadrul regulilor convenite in ACUM, de fata cu PL, dechis, transparent, argumentat si asumat, nu obscur, ascunzandu-va in spatele unor e-mail-uri anonime. Mai avem timp.

Pana atunci Craciuniul este ...nefericit.