„Credem în promisiunea rușilor? Desigur că nu”. Zonele în care forțele ruse au continuat bombardamentele

Miercuri, 30 martie, Guvernatorul regiunii Cernihiv din nordul Ucrainei a declarat că nu a văzut nicio încetinire a atacurilor rusești, în pofida promisiunii Moscovei de a reduce operațiunile militare acolo. Oficialii ucraineni au anunțat că au avut loc noi bombardamente și în jurul Kievului, scrie Reuters cu referire la Hotnews.ro.

Oficialii ucraineni au raportat miercuri bombardamente în jurul capitalei Kiev și în Cernihiv, în ciuda promisiunii Moscovei de a reduce operațiunile militare acolo. De asemenea, forțele ruse bombardau aproape toate orașele de pe linia frontului care separă teritoriul controlat de guvernul ucrainean de zonele deținute de separatiștii susținuți de ruși din regiunea Donețk, a spus guvernatorul regional. Lupte grele s-au dus în continuare și în orașul-port Mariupol.

Aleksei Arestovici, un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia transferă forțe din nordul Ucrainei în zonele de est pentru a încerca să încercuiască acolo trupele ucrainene. El consideră că Rusia va păstra trupe lângă Kiev pentru a încerca să împiedice forțele ucrainene să întărească frontul de est.

„Deși rușii retrag unele trupe din (în jurul) Kievului, totuși vor lăsa anumite forțe aici (lângă Kiev) pentru a ne menține trupele aici”.

Viceprimarul capitalei Ucrainei, Mikola Povoroznik, spune că au existat în continuare lupte în jurul Kievului, dar capitala nu a fost bombardată de forțele ruse.

„Noaptea a trecut relativ calm, cu sunetul sirenelor și sunetul artileriei de la bătăliile din jurul orașului, dar nu au existat bombardamente în capitală”, a declarat Povoroznik pentru televiziunea națională, conform Reuters.



La rândul său, guvernatorul regiunii Cernihiv din nordul Ucrainei a declarat miercuri că nu a văzut nicio încetinire a atacurilor rusești.

„Credem în promisiune? Desigur că nu. Scăderea activităților militare în regiunea Cernihiv a fost demonstrată de ruși prin atacuri asupra (orașului) Nijîn, inclusiv prin bombardamente aeriene. Și toată noaptea au lovit (orașul) Cernihiv”, a spus guvernatorul Veaceslav Ciaus, într-un mesaj pe Telegram, conform Reuters.

Cernihiv city center after this night. This how Russians lies look like! #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/WOHzvYWDhL