Credința și minunile

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Președintele Franței, Emmanuel Macron va încerca să evalueze dacă președintele Rusiei, Vladimir Putin dorește „consultări sau confruntare” cu privire la Ucraina, în cadrul unei convorbiri telefonice are va avea loc vineri, a declarat ministrul de externe al...

Faptul că obiceiurile par să se întâlnească și în alte religii, nu contrazic creștinismul, ci îl susțin, fiindcă văd în creație ceea ce a rânduit Dumnezeu. Agheasma nu are putere fiindcă apa nouă, cum spun asiaticii, e vindecătoare, ci fiindcă Duhul Sfânt a sfințit-o. Însă a sfințit-o atunci când, după legea naturii, e momentul cel mai potrivit. Crăciunul nu e o altă formă luată de Saturnaliile romane, cum consideră azi câte unii, ci Saturnaliile erau o presimțire, o anticipare, că ceva se încheie și altceva începe.

Sigur, agheasma e cu totul altceva, iar Duhul Sfânt nu are nevoie de calendar ca să sfințească apele, dar trebuie să înțelegem că de vreme ce Dumnezeu a creat această lume, e firesc ca toate să se așeze în bună orânduire cu legile nescrise pe care El le-a pus în creație.

Să nu fiu înțeleasă greșit, nu sunt împotriva băilor prin lacuri, râuri, mări, pe care unii oameni le fac de Bobotează. Fiecare tradiție își are locul său atâta vreme cât oamenii încă o săvârșesc. Dar aici e altă discuție, e extrem de ciudat ca o persoană publică să invite televiziunile sau să își facă poze la baia de Bobotează. Parcă totuși nu e vorba de un concediu la mare.

Sigur că o baie în apă sfințită nu are de ce să dăuneze. Întrebarea însă poate fi pusă altfel: încape mai multă sfințenie, mai mult har al Duhului Sfânt într-o cană de agheasmă decât într-o picătură? E un metru cub de agheasmă mai vindecător decât un pahar? Dacă da, atunci întrebarea merge mai departe la euharistie: e în potir mai mult Hristos decât în linguriță? Nu. Hristos se dă deplin fiecărui om care se împărtășește. Ceea ce înseamnă că și în agheasmă sfințenia e deplină, fie ea o picătură, fie o găleată.

El afirma că cel care are credință puternică se vindecă de boli, vorbind în acest context și de băile în apă rece pe care unii oameni le fac de Bobotează.

Am văzut zilele trecute un interviu la televizor în care preotul vorbea despre puterea credinței în raport cu bolile.

