Credința și minunile

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Rusia are medici, infirmieri şi spitale de campanie la frontiera cu Ucraina și tot ce are nevoie pentru „a oferi asistență medicală trupelor de pe teren”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Moscova şi-a intensificat în ultimele săptămâni...

Deci frigul rămâne o constantă locală, nu una legată de sensul spiritual al sărbătorii. Și atunci apa miraculoasă a Bobotezei nu are legătură cu gheața în care mulți cred, mai degrabă decât în importanța sărbătorii. Și astfel suntem nevoiți să revenim la convingerea că scăldatul de Bobotează are puteri vindecătoare dacă avem credință.

Tradițiile pliate de noi pe aceste mari praznice împărătești nu sunt legate de ziua în care sărbătorim sau de ceea ce numim aculturație. Tradițiile sunt legate mai degrabă de specificul unei zone foarte mici. Gerul Bobotezei ține de tradiție. Fiindcă nu în toate țările e ger. Nu are nicio treabă frigul cu Boboteaza. În puncte depărtate ale planetei noastre de Bobotează e vară.

Toată această ordine a sărbătorilor, legată de etapele anotimpurilor, ne amintește o dată în plus că Duhul Sfânt e armonie. Iar cele opuse, cele rele, sunt dezbinare și dezordine.

Modul, în care oamenii au dedus anumite înțelesuri din complexa funcționare a pământului, soarelui, stelelor, mi se pare un izvor de adevărată credință. E ceea ce numim revelație naturală. Vedem înțelesuri spirituale în legi naturale ale lumii. Vedem respectarea ordinii la Botez (Ioan: „Eu am trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine?”, Iisus îi răspunde: „Se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea”).

Mulți chiar spun că sărbătorirea Nașterii pe 25 decembrie a fost hotărâtă de creștini pentru a converti mai ușor romanii la creștinism. Dar acum, dacă suntem credincioși și știm că această lume a fost făcută de Dumnezeu, când anume ni s-ar părea mai potrivit să sărbătorim Nașterea Domnului, oare nu atunci când soarele devine mai puternic pe cer? Și cine a stabilit ca soarele să crească și să descrească în decursul unui an?

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

