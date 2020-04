Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc. Totuşi contemporanii îl cunosc puţin altfel. Mare parte din talentul său scriitoricesc s-a...

Procurorul general-adjunct Ruslan Popov a acționat în judecată Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) pentru lezarea onoarei și demnității. CIJM a realizat la începutul anului curent două achete jurnalistice în care constată că procurorul are averi mai...

„Acest acord de creditare, aşa cum au arătat mai mulţi experţi, are mai multe momente care îl fac suficient de periculos, ca să înţelegem că acest Acord ne va îndatora şi mai mult faţă de Federaţia Rusă”, mai spune Chirilă. http://tvrmoldova.md

„Asistenţa pe care ne-a oferit-o până în prezent Rusia şi China este infimă în comparaţie cu asistenţa pe care ne-o oferă UE şi comunitatea occidentală. Mă refer la SUA, FMI, Banca Mondială, etc. Aceştia sunt partenerii noştri de nădejde, care ne vor ajuta să facem faţă crizei COVID şi să repornim economia. Însă miza este cu totul alta: să se menţină la putere cu orice preţ.ori acest lucru ei nu pot să-l facă cu UE, care cere respectarea valorilor democratice, respectarea principiilor statului de drept. De aceea ei profită de această criză să se apropie de Rusia. Acest credit pe care ni-l oferă Federaţia Rusă nu este pentru a face faţă crizei COVID, nu este pentru a reporni economia, este pentru a-l menţine la putere pe Igor Dodon cu orice preţ. Acesta este scopul”, a declarant Victor Chirilă.

