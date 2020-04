Analizând multiaspectual acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea creditului financiar de 200 mln de euro, constatăm că acest document negociat în semi-obcuritate de Igor Dodon și coordonatorii săi de la Kremlin, este în defavoarea statului Republica Moldova și a cetățenilor săi.

Acest document de împrumut are mai multe angajamente periculoase pentru Republica Moldova, cedări ce s-au făcut cu bună-știință de către Igor Dodon, aflat în solda Moscovei:

- abrobarea unei liste de proiecte comune (art.3 alin. 3), ceea ce înseamnă că Dodon va alerga la Moscova după aprobări, unde să chetuie banii, exact ca pe vremea RSSM și URSS, ceea ce este o încălcare a Constiuției și a suveranității R.M.;

- lobby și „front de lucru” pentru companii rusești, care trebuie să câstige licitațiile în R.M. la “poiectele comune” (cele aprobate la Moscova), din acești bani (art. 3 alin. 3), ceea ce înseamnă că de facto noi ne transformăm într-un teritoriu al Federației Ruse, sub acest aspect;

- înșelătorie pe față, având în vedere că după rata de 2% se ascund penalități zilnice enorme de 300% (adica cei 2% înmulțiți cu 150%, conform art. 7, alin. 1 și 2). Or, fără ajutor bugetar, macrofinanciar din partea UE, este evident că RM oricând se poate pomeni în asemenea situații;

- conform Acordului inclusiv și datoriile private sunt asumate de catre stat, (lucrul care in alte acorduri ale FR de fapt nu exista), astfel noi vom plati și pentru Ceaika - “amicul” lui Dodon ?!;

Anterior, aflandu-se în relații financiare cu Federația Rusă, R.M. doar a pierdut - de exemplu proprietatea asupra Moldova - Gaz, care apartine acum Gazprom și nerecunoscutei R.M.N.

Pentru comparație - UE și FMI acordă statului nostru sume de bani mult mai mari, cu dobandă, inclusiv zero, și cu puternice componente de grant. Apare întrebarea ce este mai scump 2% + 300 % penalități, sau 0 % + 1,5 %, la cât oferă UE și FMI?! Țarile din Parteneriatul Estic urmează să primească de la 1 miliard până la 3 miliarde de Euro ajutor nerambursabil. De ce Dodon nu dorește să accesez acești bani gratuiți? Pentru a face pe plac Moscovei?

În esență, este evident că prin acest “credit”, Federația Rusă îi acordă agentului său din Moldova, Igor Dodon, o finanțare directă pentru campania electorală, însă pe baza proiectelor aprobate de Moscova și cu companii rusești care să le implementeze.

Acesta este un amestec direct al Rusiei în treburile interne și în alegerile prezidențiale, din acest an, pe care Mișcarea Polirica UNIREA îl condamnă cu vehemență.

MPU se adresează fracțiunilor PAS, PPDA, precum și tuturor deputaților care au sentimentul responsabilității față de cetățenii care i-au ales, să nu ratifice Acordul de credit dintre Guvernul RM și Guvernul FR, altminteri vom considera că au vândut Republica Moldova pentru 30 de arginți. Nevotarea Acordului fiind unica soluție de a nu împovăra cetățenii cu întoarcerea a încă sute de milioane de euro, după istoria cu miliardul furat, pus pe spatele cetățenilor.



Valeriu Munteanu / facebook.com/