Creditul rusesc „Coordonat cu partea moldovenească” - Un nou jaf de miliarde cu implicarea lui Dodon și a Moscovei

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Regimul cleptocratic-imperial a lui Vladimir Putin, nu „crede lacrimilor” și nici declarațiilor de dragoste ale șmecherilor de pe malurile Bâcului. Putin are o agendă proprie, foarte clară și aceasta vizează refacerea imperiului. În aceste condiții, este absolut clar, că acceptând așa numitul „credit rusesc”, de fapt, acceptăm un măr otrăvit. În 2003, Vladimir Voronin a avut curajul să refuze un alt măr otrăvit, care la acea vreme era semnarea memorandumului Kozak. Va avea Igor Dodon curajul să facă același lucru cu „creditul rusesc”? Dacă o va face, va reuși să-și mai spele cumva imaginea de trădător de țară pe care o are. Dacă nu o va face, înseamnă că este parte al acestor aranjamente oculte, absolut găunoase pentru Republica Moldova.

Răspunsul îl găsim în una din sutele de declarații de acest gen ale oficialilor moldoveni. Igor Dodon, fiind întrebat de presă, dacă este adevărat că gazul se va scump cu 20%, a răspuns: «Я считаю, что есть предпосылки цены на газ не повышать. Но для этого нужно договориться с Газпромом. У меня была встреча с Миллером Алексеем Борисовичем, кстати, тоже водолей» („ Eu consider că sunt indicii ca prețul la gaz să nu crească. Dar pentru asta trebuie să ne înțelegem cu Gazprom-ul. Eu am avut o întrevedere cu Miller Alexei Borisovici, care de altfel, tot este vărsător „).

