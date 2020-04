Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat într-o conferință de presă că împrumutul rusesc aprobat de guvern prezintă un risc pentru bugetul țării. Astfel, în caz că întreprinderile private nu vor putea plăti datoria, statul va achita în locul lor. „PAS constată că Acordul pe creditul rusesc aprobat astăzi de guvern conține prevederi periculoase, care creează riscuri exagerate de îndatorare a țării pe termen lung. De asemenea, sunt prevederi care nu se regăsesc în acorduri similare de împrumut oferite de Rusia altor țări. Acest lucru demonstrează că Igor Dodon nu a putut să negocieze cu Rusia un împrumut în interesul țării pe care o conduce. Cel mai mare pericol din acest acord îl constituie prevederile din articolul 7, aliniatul 2 care stabilesc: „Dacă datoria restantă sau dobânda la această datorie pentru împrumutul de stat, sau pentru creditele acordată de către băncile rusești debitorilor moldoveni, cu acordul părții Moldovei, nu sunt rambursate la timp, conform prezentului acord, partea rusă are dreptul să consolideze întreaga sumă restantă și să ceară plata urgentă a acesteia”.

