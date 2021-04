Crema de gălbenele face minuni pentru pielea noastră

Mama natura a avut grija sa puna la dispozitia noastra o serie de plante care sa ne pastreze frumusetea si tineretea, fara ajutorul tehnologiei, a lamei bisturiului sau a ingredientelor exotice care nu fac decat sa ne ademeneasca cu mirosuri fine sau prin simplul fapt ca sunt considerate "de lux".



Extractul de flori de galbenele, cuprins intr-un recipient mic este tot ce ne trebuie pentru a oferi pielii noastre hidratare si ingrijire.

Daca vei merge la farmacie si vei cere o crema care sa ajute la cicatrizarea si vindecarea rapida a leziunilor pielii, ti se va recomanda fara doar si poate o crema sau un unguent cu extract de galbenele.

De ce este atat de buna crema de galbenele

Crema de galbenele este un produs 100% natural, fara adaosuri de conservanti sau ingrediente care de care mai dubioase. Aceasta are in compozitia sa doar extracte de flori de galbenele, vaselina, lanolina, ceara si ulei de lavanda. Asadar, crema nu contine nici macar parfum, mirosul fiind total natural, placut si foarte vag. Datorita substantelor hranitoare, crema stimuleaza procesul de dezvoltare celulara a pielii. Din acest motiv, crema de galbenele este buna si sanatoasa pentru pielea noastra, pentru ingrijirea si infrumusetarea sa.





Cum actioneaza crema de galbenele

In primul rand, crema de galbenele, fiind foarte grasa, are rolul de a inmuia pielea si de a o hidrata in profunzime. Totusi, tocmai pentru ca este atat de grasa, se aplica intr-un strat extrem de subtire si se intinde foarte bine pentru a intra rapid in piele si pentru a-i permite acesteia sa respire. Crema de galbenele este recomandata in special in sezonul rece, cand vantul si frigul agreseaza pielea si buzele.

Aceasta este mult mai sanatoasa si mai hidratanta decat orice balsam de buze achizitionat din comert, asa ca nu ezita sa iti cumperi o cutiuta mica, pe care sa o tii in permanenta la tine si de care sa te folosesti ori de cate ori ai nevoie. Nu numai ca va inmuia buzele si le va hidrata intens, dar le va oferi si un luciu foarte frumos. Daca esti o utilizatoare inraita a rujului, poti da un strat subtire de crema de galbenele peste rujul preferat, pentru a-l face mai hidratant si pentru a avea buze lucioase, cu aspect permanent de umed.

Crema de galbenele este incredibil de buna pentru tratarea cosurilor, a acneei sau a altor probleme ale pielii. Aceasta are efect antibacterian, antiseptic si cicatrizant. Este, de asemenea, foarte utila in cazul arsurilor provocate atat de razele puternice ale soarelui, cat si de cele provocate de foc. Crema de galbenele este un ingredient perfect si in tratarea hemoroizilor externi. Masajul local zilnic cu crema de galbenele si spalaturile cu ceai de galbenele, utilizate in paralel, pot trata hemoroizii intr-un timp foarte scurt.

De asemenea, iritatiile cauze de scutec in cazul bebelusilor poti fi si ele indepartate daca se aplica zilnic un strat foarte subtire de crema de galbenele. Totusi, este necesar sa il lasi pe copil, macar jumatate de ora, fara scutec pentru a permite pielii sa respire.

Atentie! Crema cu galbenele trebuie utilizata cu atentie in cazul tenurilor grase. Este recomandat sa se utilizeze o cantitate cat mai mica, exclusiv in zonele cu probleme, nu pe toata fata.