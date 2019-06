Crește numărul moldovenilor diagnosticați cu boala Lyme, transmisă de căpușe

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Maria Poleacova, șefa Secției Protecția plantelor, a menționat că și în acest an este preconizat acest lucru, iar cel mai propice moment este luna aprilie-mai, pentru că insectele, inclusiv căpușele, devin mai active anume în această perioadă, când începe să se încălzească. În timp ce în Capitală măcar se fac promisiuni, în restul țării nu este clar cui îi revine această responsabilitate. Cel puțin asta ne-a lăsat să înțelegem Ion Grati, consultant superior în Direcția politici în domeniul biodiversității la Ministerul Agriculturii, Mediului și Dezvoltării Regionale, care ne-a spus că de distrugerea căpușelor este responsabilă Agenția Moldsilva.

Potrivit datelor oferite de ANSP, anul trecut, în Moldova a fost înregistrată o creștere a numărului de bolnavi infectați cu boala Lyme, transmisă de căpușe. De la 113 - în 2017, la 197 de cazuri – în 2018. Deci, numărul bolnavilor a crescut cu 64 de persoane de la un an la altul.

