Crește numărul protestelor anti-lockdown. Europenii s-au săturat de restricții și de bâlbele politicienilor

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa precum pretind istoriografia sovietică şi cea rusă?

În situația în care zilnic autoritățile își dau cu stângul-n dreptul referitoare la restricții și vaccinare, sunt curioasă cum va evolua situația la nivel global. De exemplu, în România decidenții politici nu sunt capabil să argumenteze de ce este eficientă măsura care ne închide pe toți în casă de la ora 22:00. De ce se închid magazinele la ora 21:00? De ce este okay să stăm înghesuiți în metrou, dar în alte locuri publice, nu? Oare când va ajunge acest val de proteste și în România?

Să fie pură coicidență? Un studiu recent al cercetătorilor Rebecca Cordell (Universitatea Texas din Dallas), Reed M. Wood, Ph.D. (Universitatea din Essex) și Thorin M. Wright (Universitatea de Stata din Arizona) arată că între izbucnirea epidemiilor are un creșterea numărului de proteste există o legătură empirică. Epidemiile generează sentimente intense de frică, furie, ranchiună și alienare în rândul populației. La toate acestea se adaugă și o lipsă de încredere în acțiunile autorităților referitoare la stoparea epidemiilor.

Cele mai recente proteste anti-lockdown au fost sâmbăta trecută în Germania. „În capitala Bavariei s-au adunat mii de protestatari sub motto-ul Un an de politică a lockdownului – ajunge! în apropierea sediului guvernului regional de la München. La Düsseldorf, în capitala celui mai populat land federal Renania de Nord-Vestfalia, în jur de 2.000 de persoane au protestat împotriva resticțiilor care sunt în continuare în vigoare în Germania în contextul combaterii pandemiei. Și la Berlin au avut loc mai multe demonstrații împotriva măsurilor anti-Covid. Potrivit poliției, s-au adunat în jur de 1.000 de demonstranți în fața sediului Ministerului Sănătății. Alte proteste au avut loc în orașele Dresda, Hamburg, Kiel, Stuttgart, Potsdam, Erfurt și Hanovra”, scrie Deutsche Welle.

Cetățenii tuturor statelor s-au săturat de carantină, restricții și măsuri ineficiente, nesiguranță în ceea ce privește ziua de mâine, scăderea nivelului de trai și politicianism. Impresia este că am asistat la un concert al bâjbâielii, decidenții politici luând măsuri fără să aibă argumente clare. În funcție de context, s-au copiat unii pe alții și au transpus aceleași măsuri fără să țină cont de specificul țării respective.

În ultimele două luni presa titrează despre manifestări împotriva restricțiilor anti-Covid 19. Proteste de acest fel au avut loc în Grecia, Italia, Germania, Cehia – și acestea sunt doar cele care mi-au rămas în minte, astfel că am putea spune că gradul de neliniște socială este în creștere.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

