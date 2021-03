Creștere fără precedent pe piața creditelor ipotecare, cu 26% mai multe împrumuturi acordate. Bloggerița îndrăgită, Maria Ciorici, a procurat și ea un apartament în ipotecă

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Culinar.md 25 Martie 2021, ora: 06:40

Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi sustinuta cu ajutorul...