Creșterea cererii pentru meditații în China l-a făcut miliardar pe un profesor de matematică

Liu Yachao, directorul operaţional de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditaţii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, în condiţiile în care valoarea acţiunilor firmei s-a dublat în ultimul an, informează Bloomberg, citat de Agerpres.

Potrivit unui raport publicat anul trecut de banca HSBC Holdings Plc, părinţii chinezi cheltuie în medie 42.892 dolari pe an pentru educaţia copiilor lor, iar 93% dintre ei plătesc pentru meditaţii private. Această creştere a cererii pentru meditaţii a majorat valoarea de piaţă a TAL până la 21,1 miliarde de dolari, cu aproape 46% peste cea a principalului său competitor, New Oriental Education & Technology Group Inc.

În vârstă de 36 de ani, Liu Yachao este primul profesor de matematică angajat de TAL Education Group. În 2005, acesta a devenit directorul diviziei gimnaziale, ulterior conducând divizia de cercetare şi reţeaua de centre operaţionale a TAL, înainte de a prelua actualul post, potrivit informaţiilor publicate pe pagina de Internet a companiei.





Sursa: Agerpres.ro