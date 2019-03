Creștinii ortodocși intră în Săptămâna Albă

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă, potrivit The Sun.

În Postul Paștelui nu se cunună, nu se botează, nu se fac sfințiri de case. Dezlegare la pește va fi pe 7 aprilie, de Buna Vestire, și de Florii, pe data de 21 aprilie. Paștele în acest an este marcat pe 28 aprilie.

Postul Paștelui este cel mai mare și cel mai aspru din an, care prevestește cel mai mare eveniment al creștinismului, Învierea lui Hristos. Preotul mai spune că săptămâna care vine, prima din post, este o săptămână a pocăinței deosebite, ca și ultima săptămână a Postului Mare. În toată ziua vor fi slujbele specifice Postului Mare, atât dimineața, cât și seara. Dimineața vor fi Utrenii, Obednițe. Seara, de luni până joi, se săvârșește canonul Sfântului Andrei Criteanul. Miercuri se face și Liturghia darurilor mai înainte sfințite și, pentru prima dată în acest post, se va săvârși sfânta împărtășanie. Vineri la fel se va face Liturghia darurilor mai înainte sfințite.

