Creștinii ortodocşi celebrează azi Floriile, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele, dar și una a celor cu nume de floare / Circa 1,4 milioane de români își serbează azi onomastica

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Nu există nicio îndoială că 2021 este un an critic pentru toate cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) din motive serioase. Asa fiind, abordarea amenințărilor și provocărilor globale și regionale este o sarcină fundamentală atât a...

1 an în urmă:

La începutul lunii aprilie 2021, între Rusia și Slovacia a izbucnit un veritabil scandal diplomatic legat de vaccinul rusesc Sputnik V. Agenția de reglementare a medicamentelor din Slovacia a anunțat, in data de 1 aprilie 2021, că loturile de vaccinuri Sputnik V pe care le-a...

In duminica Floriilor vor fi aniversate si romance cu nume mai rar intalnite, precum Garofita – 2.972, Iris – 2.196, Anemona – 858, Micsunica – 626, Romanita – 533, Panseluta – 444 sau Crizantema – 303.

Tot în sâmbăta Floriilor se mai făcea un ceremonial complex numit Lazăriţa, după modelul colindelor, la care participau doar fetele. Una dintre fete, numită "Lazăriţa", se îmbrăca în mireasă şi colinda, împreună cu celelalte, în faţa ferestrelor caselor unde erau primite. Lazăriţa se plimba cu paşi domoli, înainte şi înapoi, în cercul format de colindătoarele care povestesc, pe o melodie simplă, drama lui Lazar sau "Lazărica": plecarea lui Lazăr de acasă cu oile, urcarea în copac pentru a da animalelor frunză, moartea neaşteptată prin căderea din copac, căutarea şi găsirea trupului neînsufleţit de către surioarele lui, aducerea acasă, scăldatul ritual în lapte dulce, îmbrăcarea mortului cu frunze de nuc şi aruncarea scaldei mortului pe sub nuci.

Creştinii prăznuiesc Intrarea Mântuitorului în Ierusalim participând la Sfânta Liturghie, împodobind cu ramuri de salcie sfinţită icoanele, uşile şi ferestrele gospodăriilor lor şi păstrând rânduiala postului. Aceste ramuri sfinţite se păstrează peste an, fiind folosite cu credinţă la tămăduirea diferitelor boli. Oamenii obişnuiesc şi să înfigă aceste ramuri în straturile proaspăt semănate, să le pună în hrana animalelor sau să le aşeze pe morminte. Ramurile verzi simbolizează castitatea, dar şi renaşterea vegetaţiei, amintind totodată de ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea în Ierusalim, în această zi.

Înaintea sărbătorii, fetele nemăritate din Banat şi Transilvania obişnuiesc să pună o oglindă şi o cămaşă curată sub un păr altoit. După răsăritul soarelui, aceste obiecte sunt folosite în farmece pentru noroc în dragoste şi sănătate.

De exemplu, de Florii se obişnuieşte să se facă "de ursită", astfel că fetele aflau, prin diverse procedee, dacă se vor căsători sau nu în acel an. Tot de Florii, mărţişorul purtat până în această zi se pune pe ramurile unui pom înflorit sau pe un măceş, iar zestrea se scoate din casă pentru aerisire.

După modelul mulţimii din cetatea Ierusalimului, care l-a întâmpinat pe Mântuitor cu frunze de palmier, Biserica Ortodoxă a rânduit ca, după săvârşirea Sfintei Liturghii, să se sfinţească ramurile de salcie aduse de credincioşi. Slujitorii Bisericii citesc rugăciuni de sfinţire a salciei, ţinând în mâini aceste ramuri înmugurite, cu lumânări aprinse, ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii, fiind cunoscut faptul că salcia are o putere mare de regenerare.

În fiecare an de Florii se fac procesiuni, acestea rememorând intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, după ce cu o zi înainte îl înviase pe Lazăr din morţi. Mulţimea era atât de uimită de minune, încât era convinsă că a venit vremea regelui prevestit de profeţi. Blând şi smerit, Iisus a intrat în cetate pe mânzul asinei. În prezent, peste veacuri, pelerinii refac, pe jos, drumul triumfal, cu tristeţea care premerge Patimile Domnului, dar şi cu bucuria care prevesteşte Învierea.

Cum se va desfăşura slujba de la Patriarhie Reprezentanţii Patriarhiei au anunţat că evenimentele liturgice prilejuite de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile) din acest an se vor desfăşura cu respectarea regulilor sanitare în vigoare, scrie News.ro. Duminică, de la ora 8.30, va fi oficiată slujba de binecuvântare a ramurilor de salcie şi finic. Ulterior, aceste ramuri, împreună cu iconiţe şi pacheţele cu anafură, vor fi împărţite la "Baldachinul Sfinţilor" credincioşilor care sunt prezenţi.

Totodată Floriile deschid săptamâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paşti, cunoscută sub numele de Săptămâna Mare. Din punct de vedere liturgic, din aceasta zi începe Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora în biserici se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe prin care credincioşii îl "petrec" pe Hristos pe drumul Crucii, până la moarte şi Înviere.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)