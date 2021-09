Crimele Comunismului: Condamnat la moarte

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat bugetul apărării pentru următorul an fiscal, documentul a fost adoptat cu 316 voturi, împotrivă - 113 voturi, acesta prevede sancțiuni mai dure împotriva Rusiei. Despre acest lucru a anunțat TASS.

Proaspăta campioană de la US Open, Emma Răducanu a avut parte de un meci inedit. Aceasta a jucat tenis cu ducesa de Cambridge, Kate Middleton, la Londra.

Până astăzi, pe strada Universității din Chișinău, îl mai poți întâlni pe fostul profesor Tudor Basarabeanu, disident politic în timpul regimului sovietic, persecutat pentru naționalism, care figurează și în dosarul Gheorghe Ghimpu - Alexandru Usatiuc. Anume el este Tudoraș, feciorul lui Spiridon și al Anei Magari, cel care a evadat din infernul ce i se pregătea la 7 iulie 1949, strecurându-se printre baionetele roșii. Sub numele nou, a lucrat profesor la Colegiul de Construcții din Chișinău și la alte instituții de învățământ. În 1990, a devenit viceministru al Asistenței Sociale în guvernul Mircea Druc. Același destin, plin de demnitate și iubire de neam, a fost urmat și de frații săi.

Deținuții închisorilor de munci silnice erau considerați drept cei mai periculoși membri ai societății, fiindu-le încălcate drepturile elementare ale omului. Eroului nostru, bunăoară, i-a fost interzisă corespondența timp de cinci ani şi astfel familia sa nici nu ştia dacă el mai este în viaţă. În același timp, condamnaţii erau ținuți în fiece lagăr, nu mai mult de un an, pentru „a nu prinde rădăcini, spre a influența personalul de pază”, după cum se arăta în instrucțiunile Gulagului. Așadar, în cele două decenii de detenţie, Spiridon Magari a schimbat tot atâtea lagăre. În unul dintre ele, el s-a întâlnit cu Pan Halippa, despre care, după ce s-a întors acasă, îşi amintea cu un respect deosebit.

Cine a stat măcar un an în pușcăriile sovietice pe timpul lui Stalin și Beria poate fi considerat un om cu psihicul deformat. După grațiere, însă, Spiridon a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică. Mai întâi a lucrat în minele de cărbuni din Vorkuta, apoi - la extras minereuri prin toată Siberia, inclusiv la Norilsk și Magadan, la tăiat păduri, la construcții de baraje în Bratsk şi alte localităţi. Munca acestor oameni umiliţi şi batjocoriţi se număra printre „marile realizări ale socialismului”, anunţate cu mare pompă de propaganda sovietică.

Imediat după ce fusese prins, Spiridon Magari a fost maltratat în cel mai barbar mod. Mai întâi a primit zeci de lovituri de cizmă ostășească din partea securiștilor. Apoi a fost transportat la Bravicea - centru raional pe atunci, unde a fost bătut cu lanțugul de metal. Fiind pe jumătate viu, pe jumătate mort, după tortura la care a fost supus, a fost forţat să iscălească nişte hârtii, precum că anume el a organizat grupul de combatanți, care l-au executat pe fostul primar, Vasile Cheptene. A fost judecat în același stil sovietic, la tribunalul militar al districtului Odesa, fără a i se acorda dreptul la apărare, fără martori și alte proceduri strict necesare într-o justiție normală. Pe 14 iulie 1950, i-a fost pronunţată sentința sub parafa „strict secret”: moarte prin împușcare.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

