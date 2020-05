Crimele Comunismului: „Iartă-mă, scumpule, că te-am născut”, a zis și a aprins lumânarea

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi foarte mari pentru ca acesta să fie gata.

În acele timpuri cumplite, oamenii erau gârboviţi, sleiţi, îmbrăcaţi în zdrenţe, desculţi şi cu ochii plecaţi. Foamea i-a făcut să mănânce câini. Nici șobolani şi şoareci nu mai erau prin sate. Alteori, flămânzii dezgropau cadavrele şi se înfruptau din ele… În primăvara lui 1947, buruienile au devenit hrana localnicilor: ștevie, pur, usturoi sălbatic, floare de salcâm, mlădiţă de vie, alune de pământ, rădăcini de papură. În acel an, au fost însămânţate foarte puţine terenuri. Împuterniciți ai organelor sovietice nu permiteau muncitorilor de pe câmp să mănânce grăunțe, spunându-le că sunt otrăvite, iar serile, la intrare în sat, toți erau controlați minuţios.

„Celor doi frați ai mei le-au găsit loc de înmormântare, alte sute de căplăneni au fost lăsați sub gardul cimitirului. Tocmai în primăvară, oasele lor împrăștiate de cioroi și câini vagabonzi nemâncați de stăpânii lor, au fost îngropate într-o groapă comună”, adaugă Petru.

Curând după aceasta, un milițian a venit în casa bunelului Serghei, ca să mai ceară impozite. Bunelul i-a răspuns că a dat toată pâinea la stat. Milițianul a răscolit pe sub paturi, în sobă, a ciocănit în pereți, până a găsit câteva kilograme de grăunțe ascunse după sobă. Atunci a încercat să-l convingă pe gospodarul casei să semneze niște hârtii, precum că a ascuns pâine. L-a scos în curte și a tras câteva focuri din revolver. Când nepoțelul Petru, care se ținea de poalele bunicii, s-a repezit la picioarele milițianului, țipând îngrozit: „Nu-l bate pe bunelul!”, a fost imediat lovit cu cizma în burtă, de i s-a oprit respirația. Supărat, copoiul n-a mai stat pe gânduri și l-a împușcat pe gospodar. „Și iar la casa noastră au atârnat altița, își amintește Petru Bulai. A treia zi l-am îngropat creștinește. A fost ultima înmormântare din sat cu preot. În scurt timp, preotul a fost alungat din sat și învinuit că a înmormântat „un dușman al poporului”.

În același timp, autoritățile luau cu forța pâinea de la gospodăriile țărănești și o duceau în gara Căușeni, depozitând-o sub cerul liber. Din cauza condițiilor climaterice, a umidității, grăunţele colectate nu mai erau comestibile şi, ca să nu fie aruncate, erau repartizate bieţilor înfometaţi sub formă de împrumut din contul roadei anului viitor.

În vara acelui an, împuterniciții de la sovietul sătesc veneau în gospodăria familiei Bulai și anunțau scurt: „Moș Serghe, pregăteşte o masă, pentru că diseară o să venim cu nişte „upolnomocenîe!”. Respectivii erau împuterniciţi de la raion, care apoi se îmbătau, cântau cântece sovietice şi încercau să le violeze pe cele două fiice ale gazdelor.

Politica de înfometare, care a culminat cu foametea organizată în anii 1946-1947, este una dintre paginile triste ale istoriei naţionale a românilor basarabeni din perioada sovietică, după cum au fost și deportările, colectivizarea, deznaţionalizarea, chimizarea, strămutările populației în Federaţia Rusă şi alte republici unionale. Aceste politici au reprezentat forme ale terorii promovate pe toate teritoriile ocupate de URSS, cu scopul de a distruge coloana vertebrală a popoarelor și, în particular, de a nimici orice formă de rezistență a basarabenilor.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)