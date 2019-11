Cristian Hrițuc // Năstase și declarațiile mincinoase care i s-au întors cu efect de bumerang

Politicienii fac de multe ori declarații exagerate. De multe ori, ele sunt făcute în timpul campaniei electorale, pentru a mări mobilizarea propriului electorat sau pentru a crea o stare puternică emoțională în rândul populației, ca mai apoi să beneficieze din punct de vedere electoral.



Unele dintre declarații își ating ținta, pot provoca efectul dorit pe termen scurt, altele sunt din start tratate de public ca fiind ”neadevărate, ipocrite și iresponsabile”. De foarte multe ori electoratul își râde în barbă și îi poți auzi pe cetățeni cum spun ”Ăsta ne jignește inteligența”.

Peste tot în lume există politicieni care lansează astfel de declarații. De obicei, în democrațiile vechi, politicienii care lansează declarații de acest gen sunt ”extremiștii”, cei care vor să își radicalizeze la maxim electoratul, jucând un rol asumat, încercând să fie tot timpul ”o pată de culoare” în peisajul politic.

În Moldova, politicienii au ajuns însă la un record absolut. Declarațiile mincinoase au ajuns să fie ceva obișnuit. Politicienii de aici își schimă poziționarea peste noapte, mint cu un tupeu atât de mare fără să le pese că, în urmă cu puțin timp, au susținut altceva. Toate aceste lucruri îi costă puncte, dar probabil nici ei nici staff-ul lor nu calculează și nu își fac o proiecție pe termen lung, se gândesc doar la obiectivele imediate.

Andrei Năstase este politicianul care poate fi numit etalon atunci când vine vorba de declarații ”șocante”, ”mincinoase” . Este maestru în acest domeniu și de aceea cota lui de încredere a scăzut dramatic. Toate aceste lucruri și-au spus cuvântul, inclusiv în alegerile pentru Primăria Chișinău când, în primul tur, Năstase a luat mai puține procente decât partidul care l-a susținut. Cel care trebuia să tracteze partidul, cel care trebuia să câștige primăria, la votul politic a luat mai puțin decât formațiunea pe care o reprezenta.

Mai jos un scurt inventar al declarațiilor politice făcute de Năstase în ultimul an.

1 Atacul cu mercur



Năstase a spus că adversarii politici l-au otrăvit cu mercur. Această declarație a fost făcută în timpul campaniei electorale cu ocazia alegerilor parlamentare de anul trecut.

Vă spun cu toată certitudinea: suntem țintele unor atacuri mișelești din partea acestei guvernări care ne dorește morți. Au atentat la viața și sănătatea noastră prin metale grele, s-a apelat la mercur și împotriva mea, și împotriva Maiei Sandu, și împotriva dlui Machedon, și împotriva altor colegi care s-au aflat în anturajul nostru.



sursa: https://moldova.europalibera.org/a/liderii-blocului-acuză-că-ar-fi-fost-otrăviți-cu-metale-grele/29783115.html

Bineînțeles, după campanie Năstase a tăcut sub tăcere acest subiect.

2 Contractul Social. Nu facem alianță cu PSRM



Andrei Năstase împreună cu Maia Sandu au declarat că nu vor face alianță cu PSRM. Desigur, era o declarație făcută în campania electorală. Ai putea spune că nu este de aceeași gravitate ca cea privind otrăvirea cu mercur, doar că efectele ei i-au costat foarte mult pe liderii celor două partide și în special pe Năstase, cu ocazia candidaturii pentru Primăria Chișinău. La ora la care au făcut declarația, se știa foarte bine că ACUM nu putea obține o majoritate de 51% și că fac o declarație care îi izolează din punct de vedere politic. Sigur, pe termen scurt a dus la mobilizarea votanților proprii, dar pe termen lung a dus la scăderea ratingului.

Mă angajez în fața poporului Republicii Moldova să nu particip la crearea unei coaliții formale sau informale cu Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor, Partidul Nostru și alte formațiuni pro-oligarhice și antieuropene în caz dacă acestea intră în Parlament. Sunt profund conștient de faptul că mandatul pe care îl voi obține de la alegătorii Blocului electoral ACUM presupune refuzul de a intra în orice fel de alianță cu grupările Plahotniuc, Dodon, Șor.



Sursa: https://www.moldova.org/blocul-acum-au-semnat-un-angajament-ca-nu-vor-face-alianta-cu-pdm-psrm-partidul-sor-si-partidul-nostru-video/

3 Episodul Năstase pleacă din țară dacă socialiștii câștigă Primăria Chișinău



În plină campanie electorală pentru primăria Chișinău, înainte cu o săptămână de a avea loc primul tur, Năstase face o declarație atât ”gogonată”, încât cred că nici cel mai fidel alegător al său nu a crezut-o. Deși aveau o alianță cu PSRM, deși guvernau de câteva luni împreună, Năstase afirmă că:

Eu nici nu iau în calcul ipoteza să pierd alegerile. Nu e vorba despre mine, este vorba despre oraşul ăsta, despre ţara asta. Dacă, Doamne fereşte, vine Dodon şi pune stăpânire pe Chişinău, e grav. Mai bine îmi iau valiza şi plec, decât să revin la orişice minister. Pentru că ştiu ce se va întâmpla – ne vom prăbuşi”



sursa: https://telegraph.md/video-andrei-nastase-anunta-ca-pleaca-din-tara-ion-ceban-imi-doresc-ca-el-sa-si-reintregeasca-familia/

4 Andrei Năstase vrea ca Dodon să fie cercetat de către Justiție, după ce înainte cu câteva luni chiar el îi luase apărarea. Speța: imaginile filmate în care Dodon recunoaște că primește bani de la ruși



În prima fază, Năstase a spus că ”imaginile apărute sunt trucate”. După ce a pierdut alegerile și după ce ACUM a fost aruncat de la guvernare, Năstase vrea ca parchetul să cerceteze acest caz.

Dacă acum 5 luni declara despre imaginele video în care apare Dodon spunând că a luat bani ”Ceea ce am sesizat eu am transmis și colegilor mei din România pentru a le interpreta și aștept de la ei niște rezultate, pentru că ceea ce am văzut acolo se vede foarte, foarte clar că este și ceva trucat.

Acum, Năstase spune:

Acum acumulez actele necesare cu privire la filmuleţele cu Dodon şi Plahotniuc. La dvs. (în emisiune) m-aţi întrebat anterior dacă ele sunt reale. Am contactat nişte colegi din România şi filmuleţele sunt perfect reale”, a declarat Năstase, fără să pomenească de constatarea sa că aceste imagini au fost trucate.



sursa: https://deschide.md/ro/stiri/politic/56931/Năstase-și-a-amintit-de-imaginile-cu-Dodon-și-PlahotniucIunie—trucate-noiembrie—adevarate.htm

Acesta este unul din principalii lideri politici din Moldova. Am vorbit de nenumărate ori de trecutul lui dubios, de cum a ajuns din procurorul care ancheta un oligarh, în finul și avocatul aceluiași oligarh, practic era puțin credibil și la capitolul ”integritate”. Alăturarea de Maia Sandu, contopirea celor două imagini l-a salvat pe Năstase și i-a adus timp, altfel poate prăbușirea lui politică se petrecea mai devreme.

Năstase este un politician consumat, care nu mai poate crește din punct de vedere politic. Toate aceste declarații au produs efecte negative și au avut și ele rolul lor în eșecul pe care l-a suferit Năstase în cursa pentru Chișinău.

Poate, în timp, astfel de personaje se vor găsi din ce în ce mai puțin în peisajul politic din Moldova.

