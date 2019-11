Cristian Hrițuc: Germania crează în R.Moldova un nou ”zid” - națiunea civică moldovenească

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

Din păcate, nu realizează că este un proiect mort oricât s-ar chinui. Odată cu eliberarea pașapoartelor românești, odată cu oferirea posibilității ca moldovenii să circule liber în Europa, s-a pornit un proces greu de oprit. Cei care pleacă din Moldova știu și ei că plecarea echivalează cu o ”evadare”. Evadează dintr-un teritoriu care este la granița Europei. Lasă în urmă un teritoriu pustiu, un stat eșuat, care nu are garanția că se va integra vreodată în UE. Moldova nu este o țară. Națiunea Civică nu va putea fi construită atât timp cât moldovenii vor avea posibilitatea să își redobândească cetățenia, dar posibilitatea ca Moldova să rămână un teritoriu pustiu cu câteva orașe mari în care să se concentreze populația, este realizabil.

