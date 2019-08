Cristian Tudor Popescu: Dăncilă distruge cu o eficiență remarcabilă PSD-ul

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Deşi este la putere de mai puţin de trei luni, actualul Guvern a comis deja mai multe greşeli şi a dovedit că are mai multe lacune care ar putea să-l coste scump în viitor. Aceste greşeli şi lacune se regăsesc într-un clasament convenţional elaborat de portalul TRIBUNA.

Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) debutează azi la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Românca o înfruntă pe americanca Nicole Gibbs (26 de ani, 135 WTA). Partida va începe în jurul orei 20:30.

Preşedintelui pro-rus Igor Dodon impune o agendă geopolitică rusească în Republica Moldova, iar rezistenţă din partea Guvernului condus de proeuropeana Maia Sandu nu are nici un efect. Îngrijorată, administraţia de la Washington l-a trimis la Chişinău pe consilierul...

"Domnul Tăriceanu vede pe termen lung, își face socoteala că va face o alianță, ieșind de la guvernare, cu partidul lui Ponta și că, după ce d-na Dăncilă va fi făcută afiș la prezidențiale, se va deschide poarta unei recoalizări cu PSD, dacă se poate sub semnul înțelept al domnului Tăriceanu. Asta e ideea pentru care iese acum de la guvernare, nu-l interesează în mod deosebit prezidențialele, din punctul lui de vedere, știe că nu are șanse să câștige, poate eventual să renunțe la candidatură și să-l susțină împreună cu partidul lui Ponta pe Mircea Diaconu. Domnul Tăriceanu vizează alegerile locale și parlamentare de anul viitor, în care speră să intre într-o formulă cu Pro România și cu un PSD fără Dăncilă și oamenii ei”, a spus Cristian Tudor Popescu la postul TV Digi24.

Cristian Tudor Popescu este de părere că Dăncilă va fi făcută afișla prezidențiale, se va deschide poarta unei recoalizări cu PSD, "dacă se poate sub semnul înțelept al d-lui Tăriceanu".

Călin Popescu Tăriceanu va demisiona din funcția de președinte al Senatului la începutul sesiunii. ALDE are patru miniștri în Guvern, este vorba de Grațiela Gavrilescu, vicepremier și ministrul Mediului, Ramona Mănescu, ministru de Externe, Anton Anton, ministrul Energiei și Viorel Ilie, ministru pentru Relația cu Parlamentul.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)