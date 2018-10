Cristiano Ronaldo lămurește misterul plecării sale de la Real Madrid: „Florentino Perez nu m-a privit decât prin prisma unei relaţii de afaceri”

Cristiano Ronaldo (33 de ani) a vorbit deschis despre motivul care l-a făcut, în vară, să lase Real Madrid pentru Juventus Torino şi a pus transferul pe seama atitudinii pe care Florentino Perez începue să o aibă faţă de el.



Din momentul venirii de la Manchester United, Ronaldo a fost privit ca un superstar în capitala Spaniei, a înscris sute de goluri şi a câştigat patru Ligi ale Campionilor, dar în această vară, când au apărut problemele cu fiscul spaniol, a simţit că nu este, din punctul de vedere al lui Florentino Perez, decât o afacere care trebuie să aducă profit cu orice preţ. Apoi şi-a făcut bagajele pentru Torino, deşi avea varianta de a merge în China pe un salariu mult mai mare:

"Florentino Perez nu m-a privit decât prin prisma unei relaţii de afaceri, ceea ce mi-a spus că nu eram dorit din inimă. Simțeam că în interiorul clubului nu mai eram privit ca la început. În primii patru sau cinci ani era altfel, apoi din ce în ce mai puţin. Preşedintele mă simţea altfel, nu mai eram fotbalistul indispensabil.

Dacă era vorba să plec pentru bani, plecam în China, unde primeam de cinci ori mai mult. Eu nu am plecat de la Real la Juventus pentru partea financiară. La Torino câştig la fel ca la Madrid, diferenţa este că Juventus m-a dorit cu adevărat şi mi-a demonstrat asta", a spus CR7, pentru France Football, înainte să vorbească frumos despre perioada glorioasă petrecută la Madrid: "Am petrecut clipe de neuitat, am amintiri unice, coechipieri pe care-i port în suflet, dar, după nouă ani, am considerat că e momentul să schimb aerul".