Cristiano Ronaldo va deveni tată de șase copii. Iubita sa este însărcinată cu gemeni

Renumitul fotbalist, Cristiano Ronaldo va deveni tată de șase copii. Acesta a anunțat pe contul său de Instagram că iubita sa Georgina Rodriguez este însărcinată cu gemeni.

„Inimile noastre s-au umplut de iubire. Abia așteptăm să vă întâlnim. Binecuvântat”, a scris Cristiano Ronaldo pe pagina sa de Instagram, iar la câteva ore de la publicare, postarea a adunat peste 25 milioane de aprecieri și tot atâtea comentarii, printre acestea fiind contul lui Manchester United, care i-a transmis felicitări.





Fotbalistul mai are patru copii - Cristiano Ronaldo junior, care are 11 și îi calcă pe urme tatălui său, doi gemeni, un băiat și o fată, Matteo și Eva, născuți în 2017 de o mamă surogat, și o fată cu Georgina Rodriguez, Alana Martina, născută tot în același an.