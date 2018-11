Cristina Balan: Am reușit să pun țara noastră pe radarul Washingtonului

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Hram plin de surprize, distracţie şi voie bună la Nisporeni. În parcul din centrul oraşului a fost inaugurată o moară de vânt, construită cu susţinerea preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Moara este simbolul Nisporeniului, iar localnicii au de acum un motiv în plus de...

Actorii Robert de Niro şi Grace Hightower s-au despărţit după mai mult de 20 de ani de la căsătorie, scrie The Hollywood Reporter.

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care autoritățile din Muntenegru l-au identificat ca fiind Vladimir Popov este de fapt Vladimir Moiseev, este...

Ambasadorul Moldovei în SUA a ținut să vorbească și despre soarta diasporei moldovenești din America. Şeful misiunii diplomatice a menționat că este nevoie de o comunicare mai bună cu cetățenii țării noastre stabiliți în Statele Unite. Printre temele abordate de către emisarul țării noastre la Washington se numără și creșterea economică a Moldovei, relațiile cu UE, precum și alegerile parlamentare din februarie 2019. Cristina Balan a devenit ambasador al țării noastre în SUA în luna iunie a acestui an.

”Vreau să spun că sunt onorată să îmi reprezint țara în SUA. Îmi investesc toată energia în această misiune. Cred că am reușit să pun Moldova pe radarul Washingtonului”, a spus ambasadorul Moldovei în SUA, Cristina Balan.

Cristina Balan a vorbit şi despre dialogul constructiv dintre Chişinău şi Tiraspol şi succesele înregistrate. Totuși, diplomatul a precizat că Moldova are nevoie de susținerea SUA și UE, pentru a convinge Rusia să își retragă trupele staționate în regiunea transnistreană.

