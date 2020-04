Situația pandemică în regiunea transnistreană se agravează de la o zi la alta, iar pentru salvarea vieților cetățenilor noștri din stânga Nistrului este nevoie ca autoritățile constituționale să intervină de urgență în regiunea necontrolată. La momentul de față, Chișinăul este în așteptarea unui răspuns privind convocarea ședinței în formatul 5+2 la care să se ia decizii urgente pentru combaterea pandemiei din regiune. Despre aceasta, dar și despre alte subiecte actuale de pe agenda problemei transnistrene s-a referit vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, într-un interviu acordat DESCHIDE.MD

- Stimata doamnă Cristina Lesnic, de curând ați solicitat reuniunea formatului 5+ 2 pe Transnistria. Care este motivul acestei solicitări?



- Multe state din întreaga lume se confruntă astăzi cu o situație fără precedent, în fața căreia suntem toți vulnerabili, iar noi din aceste motive ne-am schimbat și modul de viață și a fost nevoie să ne adaptăm la noile realități.

Ne îngrijorează faptul că după auto-izolarea regiunii transnistrene, locuitorilor din stânga Nistrului li se creează în mod artificial speranțe false asupra modului în care autoritățile de facto pot gestiona în mod independent această criză umanitară. Din informațiile pe care le deținem, situația pandemică în regiunea transnistreană se agravează în fiecare zi.

Fără o capacitate de consolidare la nivel de țară pentru a interveni în situații de urgență și a răspunde acestei situații de Covid-19, va fi dificil să ne asigurăm că viețile oamenilor vor fi salvate și putem atinge rezultatul dorit.

Măsurile restrictive aplicate de regiunea transnistreană în raport cu locuitorii din această regiune reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, iar în mod particular a dreptului la libera circulație, la sănătate și altele.

Refuzul de a interacționa pe segmentul de sănătate, dezinformarea populației din regiune, limitarea liberii circulații, manipularea așteptărilor false, împiedicarea medicilor de a circula liber la serviciu și domiciliu, instalarea posturilor ilegale, toate acestea reprezintă încălcări a tuturor înțelegerilor anterioare și nu denotă dorința de a acționa în comun cu Chișinăul pentru a depăși criza coronavirus.

Toate aceste lucruri în ansamblu au constituit temeiuri categorice pentru a solicita convocarea reuniunii video în formatul 5+2. Menționez că această solicitare a fost formulată și transmisă tuturor partenerilor din formatul 5+2 după 3 săptămâni de dublă carantină și eforturi de a depăși prin soluții consecvente acest blocaj.

- Au acceptat membrii formatului pe Transnistria propunerea domniei voastre? Când va avea loc această reuniune a formatului 5+2?



- La etapa actuală, cunoaștem că Președinția în Exercițiu a OSCE este în proces de discuții cu toți actorii acestui format. Chișinăul nu a primit un răspuns oficial privind convocarea acestei ședințe, decât notificarea cu privire la recepționarea demersului nostru. Procedural, convocarea ședinței durează două săptămâni. Am atenționat toate părțile despre urgența situației create, dar ne rămâne să avem răbdare până la finalul săptămânii viitoare. Eu sunt în contact constant cu partenerii din format și insist asupra urgentării procesului.

- Tiraspolul acuză Chișinăul că ar politiza criza Covid 19. Care este situația evoluției epidemiei în zona transnistreană? Sunt suficiente masurile luate de așa zisele autorități de la Tiraspol?



- Principala noastră prioritate și grijă este viața și sănătatea oamenilor, a celor peste 317 mii de cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în acea regiune. Orice declarații sau sugestii că Chișinăul ar politiza pe seama crizei Covid 19 sunt speculații și manipulări care fac parte din acțiunile de dezinformare ale așa ziselor autorități de la Tiraspol.

Noi am fost consecvenți în acțiunile noastre și în comunicarea noastră. Dimpotrivă, Chișinăul pentru a exclude din interferența politică subiectul ce ține de sănătate și Covid-19, a propus organizarea Grupului de lucru la nivel de experți medicali. Este o dovadă a faptului că suntem îngrijorați față de viața și soarta propriilor cetățeni.

Evoluția epidemiei în zona transnistreană este în creștere, în special prin transmitere locală. Aceste date sunt evidente pe baza testelor efectuate în Laboratorul de la Chișinău, unde la data de 16 aprilie curent, erau înregistrate 203 cazuri, cele mai afectate localități fiind Tiraspolul, Slobozia și Bender, inclusiv și 10 decese. Totodată, numărul real al celor care sunt bolnavi, în izolare la domiciliu sau care necesită să fie transportați are mai multe necunoscute.

Acest lucru îngrijorează și mai mult, atât timp cât cetățenii moldoveni cu reședința în partea stângă a Nistrului sunt arondați pentru asistență medicală în localitățile din partea dreapta a Nistrului și nu li se permite libera circulație.

- Care sunt masurile dar mai ales care este suportul oferit de Chișinău cetățenilor din stânga Nistrului?



- În această situație de urgență, unde avem și localități declarate în carantină, doctorii și personalul medical reprezintă ,,front line" în lupta împotriva prevenirii și răspândirii infectării cu Covid-19. Am depus efort să găsim urgent soluții pentru medicii și personalul medical din Zona de Securitate care ne-au sesizat că nu pot circula la domiciliu și la serviciu. Mă bucur că am reușit, pe principiul benevol, în condițiile existente să găsim o formulă de cazare a personalului medical.

Mă bucur că am reușit să sprijinim cele 8 școli cu predare în română din stânga Nistrului, care au aproximativ 500 de angajați, și să soluționăm problema ridicării salariilor în condiții de siguranță și protecție. M-am deplasat în teren la fiecare situație problematică, am coordonat toate aspectele organizatorice, am avut o comunicare cu conducerea fiecăreia dintre cele 8 instituții de învățământ și în final am reușit.

Cele 4 vizite în teren, mi-au reconfirmat convingerea că urgența medicală în care suntem nu poate fi amânată, pentru că virusul nu alege. Pericolele izolării sunt prea mari și irecuperabile cu fiecare zi ce trece. Interacțiunea la nivel local, precum și sesizările parvenite de la localnici și organizațiile neguvernamentale ne-au ajutat să soluționăm în regim prioritar mai multe situații. Un exemplu elocvent este și circulația bacului de la Molovata, care leagă ambele maluri ale Nistrului, iar acum cei interesați ar putea face naveta mai des în orele de vârf, cu condiția că vor permite condițiile meteorologice.

Fermierii agricoli din raionul Dubăsari își pot prelucra terenurile agricole, mă refer la acele persoane, pentru care în anul 2018 a fost deblocat accesul.

Procesul de lucru pe durata pandemiei este unul activ și cu soluții neordinare, iar prioritatea – sunt oamenii, viața și sănătatea lor.

- Presa controlată de Tiraspol a scris că Federația Rusă a donat 5.000 de teste pentru depistarea noului coronavirus destinate persoanelor din regiune. Este adevărat? Cine operează aceste teste?



- Nici eu și nici Biroul politici de reintegrare nu avem expertiza medicală. Acest proces nu a fost coordonat prin instituția pe care o conduc. Totodată, dacă este adevărat, nu pot să constat decât că inclusiv acest “ajutor” reprezintă elemente majore de risc. Pornind de la calitatea necunoscută a testelor și terminând cu condițiile în care se fac testele și aspectul de calificare a personalului medical.

- Sunteți învinuită că ați fi blocat importul medicamentelor în regiunea transnistreană. Asta s-ar face pentru a integra importatorii de medicamente din regiune în sistemul din dreapta Nistrului. Cum stau lucrurile, de fapt la acest capitol?



- Este un fals care face parte din tacticile de dezinformare a Tiraspolului. Este o modalitate de a distrage atenția populației din stânga Nistrului și a partenerilor internaționali de la problemele reale cu care se confruntă populația din regiune. Tiraspolul încearcă să-și justifice acțiunile sale prin probleme inventate pe care le creează în mod artificial. Doar pentru luna martie curent avem recepționate 51 solicitări de import de medicamente și producție farmaceutică în regiunea transnistreană, iar importul de medicamente pentru luna martie este dublu raportat la lunile precedente. Noi operăm cu date oficiale și nu cu speculațiile Tiraspolului și îi îndemn pe toți să se documenteze din surse oficiale.

Cei 7 agenți economici, înregistrați oficial la Agenția Servicii Publice acoperă pe deplin piața farmaceutică din regiunea transnistreană. Mecanismul de import este clar, transparent și în coordonare cu AMED.

- Ați anunțat recent că a fost selectată o listă de proiecte pentru „Programul de activități de reintegrare a țării”. Despre ce proiecte este vorba și care este bugetul acestui Program?



- În fiecare an, Guvernul are la dispoziție un buget de 15 mln. lei pentru programul activităților de reintegrare a țării. În anul 2020, vor fi finanțate proiectele preselectate de către Comisia specializată pentru localitățile din Zona de Securitate. De cele mai multe ori, beneficiarii acestor proiecte depun inițiative ce țin de iluminare stradală, educație, proiecte de dezvoltare și întreținere, precum și altele. Proiectele au fost depuse în perioada 1 ianuarie – 10 februarie 2020, iar Biroul politici de reintegrare a recepționat aproximativ 120 de propuneri de proiecte.

- În planul de acțiuni pentru 2020, Biroul și-a propus să repare podul de la Gura Bâcului - Bâcioc, să reia interacțiunea pe domeniul telecomunicațiilor, libera circulație în Zona de Securitate, instituirea unui cadru juridic pe dosarul transnistrean. Cât de viabile sunt aceste obiective în acest an, în contextul ultimelor evenimente, crizei pandemice, învinuirilor din partea Tiraspolului, atacurilor ce vă vizează direct pe dumneavoastră?



- În ultima perioadă am ajuns să fiu zilnic în topul știrilor din presa transnistreană, datorită acțiunilor pe care le întreprind. Nu știu dacă așa ,,numita diplomație de la Tiraspol", în plină pandemie merge în teritoriu să se vadă cu populația sau se concentrează mai mult pe a dirija publicarea știrilor manipulatorii și false. Cu siguranță, Chișinăul nu a adus virusul la Tiraspol cum se încearcă a convinge populația din stânga Nistrului, pentru că noi primim zilnic prin oficiul reprezentantului politic de la Tiraspol liste lungi cu persoane care trebuie să fie repatriate în regiunea transnistreană.

Nu-mi atribui merite sau capital administrativ, pentru că societatea este cea care trebuie să ne dea calificative. Eu mă dedic și mă concentrez în fiecare zi să sprijin acțiunile de depășire a situației de urgență, după care vom reveni în albia normalității pentru a face și alte lucruri.

Pachetul Berlin Plus conține subiectele menționate de Dumneavoastră, dar vom reveni și la aceste capitole imediat ce ieșim din criză. De obicei, în situațiile de criză se observă sau ies la iveală și alte soluții pe termen lung.

-La ce etapă se află studiul de fezabilitate pentru distrugerea și retragerea munițiilor de din depozitul de la Cobasna, studiu care a fost anunțat de fostul ministru de Externe Aureliu Ciocoi, și care ar fi urmat să fie realizat de experți ai Ministerului Apărării din Rusia?

- Din momentul acelei declaratii Nu au fost inregistrate evolutii pe acest dosar, inclusiv din cauza regimului de situatie de urgenta impus de pandemia COVID-19, care a trecut multe alte actiuni pe planul doi. Cu siguranță însă, si el este în atenția noastră.

- Vă mulțumim pentru interviu

