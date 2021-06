Critici la adresa discursului Maiei Sandu la comemorarea celor 80 de ani de la primul val al deportărilor

Maia Sandu și Aureliu Ciocoi au participat ieri la comemorarea a 80 de ani a primului val de deportări organizate de ocupanții ruși împotrivă românilor basarabeni. Alianța pentru Unirea Românilor este unicul partid politic care a participat la eveniment, restul „unioniștilor” sau „românilor” au avut agendă încărcată.

Amintim că deportările staliniste din Basarabia şi din Nordul Bucovinei au început în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, la aproape un an după ce URSS-ul ocupase teritoriile României, ca urmare a înțelegerii dintre doi criminali - Hitler și Stalin.

Marcela Tusca, comentator politic:



In general se considera ca mai degraba deportarile din 5-6 iulie '49 au lovit in "spiritul antreprenor" pentru ca atunci au fost deportati mai ales tarani. Deportarile din '41, 12 spre 13 iunie i-au avut in vizor pe liderii de comunitati, sefi locali de partide romanesti, primari de sate si orice alt tip de functionari sau oameni care avusera legatura cu regimul romanesc.



Da cand nu stii de 25 de ani care este si cum se numeste acest enigmatic "popor" al "nostru", apu mănervez si nu mai vreau sa comentez nimic!

Am uitat, adaug: ba da, au fost supusi proceselor de judecata. Au fost deportati in virtutea legilor si a principiilor de represiune penala enuntate de acel regim. Regimul comunist a fost orice numai nu anomic. Iar un lider adevarat trebuie sa spuna ca legea si judecata aia au fost strambe, nu ca oamenii aia au fost trimisi in Siberia IN AFARA LEGII SI FARA JUDECATA! Pentru ca altfel nici regimul nu mai poate fi JUDECAT!



Doru Dendiu, jurnalist:



Al cui popor? Al nostru? Aha. Al României. Poporul român. republica moldova nu are popor, de vreo 80 de ani și încă nici azi. republica moldova are populație, azi. populație în care un loc aparte îl ocupă rușii aduși în locul românilor deportați și uciși în lagăre.

O să votez bicicleta roz când o să-i dea voia Albot și Morari să spună poporul român, în loc de acest impersonal și incorect poporul nostru.

Și poate nici atunci.

Tatiana Potîng, om politic:



După ce ieri l-a felicitat pe Putin, azi, în discursul de comemorare a victimelor depotărilor comuniste, președinția a uitat să spună pe nume călăilor și să ceară tragerea la răspundere a Federației Ruse, succesoarea URSS și a regimului cotropitor... Din păcate, a uitat (sau poate s-a ferit) să spună că victimele acelui regim au fost cei mai vrednici români de pe această așchie de pământ românesc pe care unii insistă s-o numească țară.