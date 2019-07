Critici la adresa lui Valeriu Munteanu (Uniunea Salvați Basarabia) - pune accent pe ortodoxie deși vine dintr-un partid liberal

Rareș Bogdan, vedeta Realitatea TV, face o propunere șoc. El cere arestarea unor politicieni de prim rang, printre care Traian Băsescu, Ludovic Orban și Anca Boagiu, sub acuzația de subminare a economiei naționale.

Cartea unui autor de bestseller din Israel, a fost tradusa in Rusia omițându-se fragementul despre ”Putin minicinosul” și distorsionându-se capitolul despre invazia din Crimeea.

Igor Boțan: „Eu cred că aici contează foarte mult personalitatea dlui Valeriu Munteanu. Este un om foarte tânăr, dacă spunem așa, dar deja e foarte experimentat – a fost deputat în câteva legislaturi, a fost ministru al Mediului în Republica Moldova și a demonstrat că are o capacitate demnă de invidiat, învață din mers. Pe lângă faptul că este jurist, și este un jurist foarte bun, iată, a demonstrat, de exemplu, în funcția ministru că poate produce ceea ce așteaptă toată lumea – politici în domeniu, deși, trebuie să recunoaștem că domeniul pe care l-a controlat Valeriu Munteanu acum se află într-o stare deplorabilă, dar, cel puțin, toată lumea își amintește că, în 2016, Valeriu Munteanu a scos la suprafață o mulțime de nereguli în domeniu, cu tăieri de păduri, cu furturi din bunul public în cadrul acestui segment și a făcut o analiză pertinentă, din punctul meu de vedere, a stării deplorabile din domeniu. Nu știu dacă mai e nevoie de un partid unionist. Într-adevăr, această formațiune devine a 14-a formațiune unionistă, declarată deschis unionistă. Din 46 de partide politice din Republica Moldova, iată că avem 14 care promovează unionismul. Ceea ce m-a mirat la Valeriu Munteanu este că insistă pe geopolitică, deci vede problema Unirii ca o problemă pur geopolitică și pune accentul pe conservatorism, a dedicat în discursul domniei sale destul de mult timp rolului Bisericii Ortodoxe Române, Mitropoliei Basarabiei pentru a combate influența rusească prin intermediul, hai să spunem așa, Bisericii Ortodoxe Ruse. Acest lucru cumva este straniu, pentru că Valeriu Munteanu vine dintr-un partid liberal și, probabil, accentele puse preponderent pe rolul Bisericii oarecum stârnesc nedumerire”. europalibera.org

